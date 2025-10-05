Avrupa Şampiyonu Olan Milli Atıcılardan Yusuf Dikeç Sosyal Medyada Yine Gündem Oldu: "The Turkish John Wick"
Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan’dan oluşan Milli Takımımız, Türkiye’de düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yusuf Dikeç’in hiçbir ekipman kullanmadan yaptığı atışlar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları 2024 Paris Olimpiyatları’nda olduğu gibi Yusuf Dikeç için “The Turkish John Wick” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları’nda en çok konuşulan sporculardan olmayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yusuf Dikeç’in tarzı sosyal medyada yine gündem oldu. 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
beton yetmez
Yusuf abi bir iş var yardımın gerek :)))
Budur.