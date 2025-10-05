onedio
Avrupa Şampiyonu Olan Milli Atıcılardan Yusuf Dikeç Sosyal Medyada Yine Gündem Oldu: "The Turkish John Wick"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.10.2025 - 15:54

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan’dan oluşan Milli Takımımız, Türkiye’de düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yusuf Dikeç’in hiçbir ekipman kullanmadan yaptığı atışlar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları 2024 Paris Olimpiyatları’nda olduğu gibi Yusuf Dikeç için “The Turkish John Wick” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları’nda en çok konuşulan sporculardan olmayı başarmıştı.

Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları’nda en çok konuşulan sporculardan olmayı başarmıştı.

Dikeç’in rakiplerinin çeşitli teknolojik ekipmanlarına rağmen eli cebinde yaptığı atışlarla gümüş madalya kazanması viral olmuş ve tüm dünyadan paylaşımlar yapılmıştı.

Yusuf Dikeç, bu sefer İstanbul’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Erkekler 10 metre havalı tüfek atışında Mustafa İnan ile birlikte altın madalyanın sahibi oldu.

Yusuf Dikeç’in tarzı sosyal medyada yine gündem oldu. 👇

twitter.com

'Keskin nişancı tabancısı geri döndü.

Türkiye'den Yusuf Dikeç, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Güzel.'

👇

twitter.com

'Bu adam kesinlikle bir tetikçi.'

👇

twitter.com

'Yusuf Dikeç'in eczane gözlüğüyle bir cyborg'la baş edebilmesine hala şaşırıyorum.'

👇

twitter.com

'Her yıl rakipleri daha karmaşık düzeneklerle, özel ekipmanlarla geliyor ama Yusuf Dikeç yine sadece tabancasıyla çıkıyor.”

👇

twitter.com

'Yusuf Dikeç altın madalyayı yine sıradan bir Pazar günü gezintisi gibi gösterdi.

Avrupalılar rekabeti getirdi... Türkiye ise soğukkanlı hakimiyeti getirdi.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Emre Keskin

beton yetmez

Fırat B.

Yusuf abi bir iş var yardımın gerek :)))

roxanne

Budur.