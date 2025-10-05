Avrupa Şampiyonu Olan Milli Atıcılardan Yusuf Dikeç Sosyal Medyada Yine Gündem Oldu: "The Turkish John Wick"

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan’dan oluşan Milli Takımımız, Türkiye’de düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yusuf Dikeç’in hiçbir ekipman kullanmadan yaptığı atışlar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları 2024 Paris Olimpiyatları’nda olduğu gibi Yusuf Dikeç için “The Turkish John Wick” ifadelerini kullandı.