Fatih Portakal’dan Osimhen Tepkisi: "Bu Nasıl Bir Ruh Hali?"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.10.2025 - 11:49

Trendyol Süper Lig’de dün akşam Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesi 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Mücadeleye damga vuran anlardan biri de Osimhen ile Emirhan arasında yaşanan tartışma oldu. Gazeteci Fatih Portakal da pozisyonun görüntüsünü paylaşarak Osimhen’e tepki gösterdi.

Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele Tammy Abraham ile İlkay Gündoğan’ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele Tammy Abraham ile İlkay Gündoğan’ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

Galatasaray, Davinson Sanchez’in 34’üncü dakikada gördüğü direkt kırmızı kart ile maçın büyük bölümünü 10 kişi oynarken, ilk yarının son anlarında Osimhen ile Emirhan arasında yaşanan tartışma da maçın öne çıkan anlarından oldu.

Maçın hakemi pozisyon sonrasında Osimhen ile Emirhan’ın yaşadığı tartışma sonrasında iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

Gazeteci Fatih Portakal da Osimhen’in pozisyondaki hareketlerini eleştirdi.👇

twitter.com

'Bu nasıl bir ruh hali? Öfke mi, nefret mi yoksa nefessiz bırakma isteği mi?'

