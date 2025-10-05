Fatih Portakal’dan Osimhen Tepkisi: "Bu Nasıl Bir Ruh Hali?"

Galatasaray, Davinson Sanchez’in 34’üncü dakikada gördüğü direkt kırmızı kart ile maçın büyük bölümünü 10 kişi oynarken, ilk yarının son anlarında Osimhen ile Emirhan arasında yaşanan tartışma da maçın öne çıkan anlarından oldu.

Maçın hakemi pozisyon sonrasında Osimhen ile Emirhan’ın yaşadığı tartışma sonrasında iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.