Fatih Portakal’dan Osimhen Tepkisi: "Bu Nasıl Bir Ruh Hali?"
Trendyol Süper Lig’de dün akşam Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesi 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Mücadeleye damga vuran anlardan biri de Osimhen ile Emirhan arasında yaşanan tartışma oldu. Gazeteci Fatih Portakal da pozisyonun görüntüsünü paylaşarak Osimhen’e tepki gösterdi.
Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele Tammy Abraham ile İlkay Gündoğan’ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
Gazeteci Fatih Portakal da Osimhen’in pozisyondaki hareketlerini eleştirdi.👇
