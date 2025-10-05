L'Equipe, Lille-PSG Maçı Öncesi Berke Özer'e Tam Sayfa Ayırdı

Berke Özer, eski teknik direktörüyle ilgili “Arda Turan beni hayata döndürdü. Beni bir birey olarak değerli hissettirdi. Aramızda öyle bir dostluk ve kardeşlik var ki, bu ömür boyu sürecek. O harika bir insan ve olağanüstü bir antrenör olacak.” dedi.

Gazete ise yorum bölümünde, “Sözlerin ötesinde, Atletico Madrid ve Barcelona’nın eski orta saha oyuncusu, Berke’nin uzun oynama konusundaki yeteneğini kullanarak onu projesinde de değerli bir konuma taşıdı.” ifadelerine yer verdi.