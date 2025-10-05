L'Equipe, Lille-PSG Maçı Öncesi Berke Özer'e Tam Sayfa Ayırdı
Hafta içi Roma deplasmanında üç penaltı çıkarak Fransa'da gündem olan Berke'ye Fransa'da dev maç öncesi tam sayfa ayrıldı.
Ünlü Fransız gazetesi L'equipe, Berke Özer'i mercek altına aldığı sayfada Arda Turan’ın Berke’nin kariyerindeki yükselişe yaptığı katkıya da geniş yer verdi.
Sayfada Berke Özer, Umut Bozok ve Altınordu'daki kaleci antrenörü Atilla Küçükata'nın görüşlerine de yer verildi. Fransa'da yaşayan gazeteci Nafi Alpay, haberle ilgili detayları X hesabından paylaştı.
"Gelişim sürecini iyi planlayamadık"
Fransa'da yetişen Umut Bozok da eski takım arkadaşına değindi.
L'equipe, Arda Turan dokunuşunu es geçmedi.
