onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
L'Equipe, Lille-PSG Maçı Öncesi Berke Özer'e Tam Sayfa Ayırdı

L'Equipe, Lille-PSG Maçı Öncesi Berke Özer'e Tam Sayfa Ayırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.10.2025 - 19:43

Hafta içi Roma deplasmanında üç penaltı çıkarak Fransa'da gündem olan Berke'ye Fransa'da dev maç öncesi tam sayfa ayrıldı. 

Ünlü Fransız gazetesi L'equipe, Berke Özer'i mercek altına aldığı sayfada Arda Turan’ın Berke’nin kariyerindeki yükselişe yaptığı katkıya da geniş yer verdi. 

Sayfada Berke Özer, Umut Bozok ve Altınordu'daki kaleci antrenörü Atilla Küçükata'nın görüşlerine de yer verildi. Fransa'da yaşayan gazeteci Nafi Alpay, haberle ilgili detayları X hesabından paylaştı. 

Kaynak - Nafi Alpay

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Gelişim sürecini iyi planlayamadık"

"Gelişim sürecini iyi planlayamadık"

Altınordu'daki kaleci antreönür Atilla Küçüktaka, Berke'nin Fenerbahçe'ye geçiş süreci ve yaşadıklarına değinerek şunları söyledi:

“Fenerbahçe’de beklentiler çok fazlaydı ve yeterince desteklenmedi. Uyum sağlayamadı. Alt liglerden gelip ülkenin en iyi takımlarından birinde oynamaya başlayan potansiyelli bir kalecinin gelişim sürecini iyi planlayamadık.”

Fransa'da yetişen Umut Bozok da eski takım arkadaşına değindi.

Fransa'da yetişen Umut Bozok da eski takım arkadaşına değindi.

Umut Bozok, gazeteye yaptığı açıklamada, “Eyüpspor’a transfer olduğumda gördüğüm Berke Özer, genç yaşına rağmen çekinmeden söz alan ve kendini geri planda tutmayan bir oyuncuydu.” dedi.

L'equipe, Arda Turan dokunuşunu es geçmedi.

L'equipe, Arda Turan dokunuşunu es geçmedi.

Berke Özer, eski teknik direktörüyle ilgili “Arda Turan beni hayata döndürdü. Beni bir birey olarak değerli hissettirdi. Aramızda öyle bir dostluk ve kardeşlik var ki, bu ömür boyu sürecek. O harika bir insan ve olağanüstü bir antrenör olacak.” dedi.

Gazete ise yorum bölümünde, “Sözlerin ötesinde, Atletico Madrid ve Barcelona’nın eski orta saha oyuncusu, Berke’nin uzun oynama konusundaki yeteneğini kullanarak onu projesinde de değerli bir konuma taşıdı.” ifadelerine yer verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın