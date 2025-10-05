onedio
Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka'dan Futbolcularına ve Kendisine Eşek Benzetmesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.10.2025 - 21:02

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, takımının kötü gidişatını değerlendirdi. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulunan Çek teknik adam, Süper Lig’de 8 maçta yalnızca 3 puan alabildiklerini hatırlattı.

Licka, maçla ilgili şunları söyledi:

'Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait.'

Takımın savunma ve pozisyon alma hatalarına da değinen Licka, gollerin benzer şekilde geldiğini ve Süper Lig seviyesinde bu tür hataların kabul edilemez olduğunu belirtti. Oyunculara yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Licka, “Ben artık ne yapabilirim? Ömrümü harcadım. Zamanımı harcıyorum. Ancak bu hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim.” diyerek sorumluluğu tamamen üstlendi.

Kaynak - AA Spor

Licka'nın çaresiz anları kameralara da yansıdı:

Çek teknik direktör Licka geçitğimiz haftada futbolcularının tavrına isyan etmişti.

Licka, Trabzonspor maçının ardından 'Artık video analiz yapmak istemiyorum. Artık daha fazla oyuncularımla konuşmak istemiyorum. Aksiyon almak zorundayım. Oyuncularıma bir şey açıkladığımda anlamazlarsa onlarla ikinci kez konuşmayacağım. Herkesin artık bir hakkı var.' demişti.

