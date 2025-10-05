onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Victor Boniface'ten İlginç Açıklamalar Gelmeye Devam Ediyor

Victor Boniface'ten İlginç Açıklamalar Gelmeye Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.10.2025 - 22:14

Bayer Leverkusen’in Nijeryalı forveti Victor Boniface, Bundesliga’daki performansıyla dikkat çekiyor. 1.90 boyundaki genç golcü, fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle takımının hücum hattının önemli ismi konumunda. Boniface, başarılı sezonunun ardından 2025 yazında Werder Bremen’e kiralık olarak transfer oldu ve Leverkusen’de 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ancak Boniface'in son dönemlerde dikkat çektiği konu ise ilginç açıklamaları. 'Ne diyor bu?' diyeceğiniz açıklamalarla Boniface, futbol dünyasında dikkatleri çekmeyi sürdürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk açıklamasında "Bir düşünün" diye tavsiye vermişti.

İlk açıklamasında "Bir düşünün" diye tavsiye vermişti.

Victor Boniface geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda 'Bir ineği içemezsiniz' demişti: 

'Hayat, ayakkabı gibidir. Bir ineği içemezsin çünkü dünya havuçtur. Bu dediğimi bir düşünün.'

Boniface bu kez de patates ve tatlının akraba olmadığı açıklaması ile karşımızda.

Boniface bu kez de patates ve tatlının akraba olmadığı açıklaması ile karşımızda.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Boniface, “Domates kırmızı olmasa bile, inek yılan olamaz çünkü patates ve tatlı akraba değil. Sıra sana gelirse onlara neyin ne olduğunu anlat.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın