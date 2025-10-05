Victor Boniface'ten İlginç Açıklamalar Gelmeye Devam Ediyor
Bayer Leverkusen’in Nijeryalı forveti Victor Boniface, Bundesliga’daki performansıyla dikkat çekiyor. 1.90 boyundaki genç golcü, fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle takımının hücum hattının önemli ismi konumunda. Boniface, başarılı sezonunun ardından 2025 yazında Werder Bremen’e kiralık olarak transfer oldu ve Leverkusen’de 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ancak Boniface'in son dönemlerde dikkat çektiği konu ise ilginç açıklamaları. 'Ne diyor bu?' diyeceğiniz açıklamalarla Boniface, futbol dünyasında dikkatleri çekmeyi sürdürüyor.
İlk açıklamasında "Bir düşünün" diye tavsiye vermişti.
Boniface bu kez de patates ve tatlının akraba olmadığı açıklaması ile karşımızda.
