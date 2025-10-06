Şarkıcı Derya Uluğ Fenerbahçe Paylaşımıyla Yorumculara Taş Çıkardı
Geçtiğimiz haftalarda başkanlık koltuğuna Ali Koç'un yerine Sadettin Saran'ın geçtiği Fenerbahçe ligdeki puan kayıplarına engel olamıyor. Zorlu Samsunspor deplasmanında da galibiyete ulaşamayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşılıklı puan kaybettiği hafta ayağına gelen fırsatı teperek zirveyle arasındaki farkı kapatamadı.
Tabii pek çok Fenerbahçeli gibi fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Derya Uluğ da skora ve kötü oyunla gelen 1 puana tepkisi kalamadı. Ancak ünlü şarkıcının tepkisi diğer tepkilerin arasından sıyrıldı. Çünkü bu paylaşım taktiksel analiz içeriyordu.
Fenerbahçe'nin on yılı aşkındır süren şampiyonluk hasreti Fenerbahçe taraftarının uzun süredir gündemi.
Fenerbahçe'nin kadro planlamasını ve oyuncularının durumunu derinlemesine analiz edenlerin başında da Derya Uluğ geliyor.
Paylaşım şöyle;
Yorumlara göz atalım 👀
Tabii bu durum ilginç benzetmelere de neden oldu.
Herkes yorumcu oldu dendi.
Diğer sanatçılarla kıyaslandı.
Derya Uluğ'un analizi sizce doğru mu?
