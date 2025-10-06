Şarkıcı Derya Uluğ Fenerbahçe Paylaşımıyla Yorumculara Taş Çıkardı

Geçtiğimiz haftalarda başkanlık koltuğuna Ali Koç'un yerine Sadettin Saran'ın geçtiği Fenerbahçe ligdeki puan kayıplarına engel olamıyor. Zorlu Samsunspor deplasmanında da galibiyete ulaşamayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşılıklı puan kaybettiği hafta ayağına gelen fırsatı teperek zirveyle arasındaki farkı kapatamadı.

Tabii pek çok Fenerbahçeli gibi fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Derya Uluğ da skora ve kötü oyunla gelen 1 puana tepkisi kalamadı. Ancak ünlü şarkıcının tepkisi diğer tepkilerin arasından sıyrıldı. Çünkü bu paylaşım taktiksel analiz içeriyordu.