Şarkıcı Derya Uluğ Fenerbahçe Paylaşımıyla Yorumculara Taş Çıkardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2025 - 16:06

Geçtiğimiz haftalarda başkanlık koltuğuna Ali Koç'un yerine Sadettin Saran'ın geçtiği Fenerbahçe ligdeki puan kayıplarına engel olamıyor. Zorlu Samsunspor deplasmanında da galibiyete ulaşamayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşılıklı puan kaybettiği hafta ayağına gelen fırsatı teperek zirveyle arasındaki farkı kapatamadı.

Tabii pek çok Fenerbahçeli gibi fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Derya Uluğ da skora ve kötü oyunla gelen 1 puana tepkisi kalamadı. Ancak ünlü şarkıcının tepkisi diğer tepkilerin arasından sıyrıldı. Çünkü bu paylaşım taktiksel analiz içeriyordu.

Fenerbahçe'nin on yılı aşkındır süren şampiyonluk hasreti Fenerbahçe taraftarının uzun süredir gündemi.

Tabii bekleneni veremeyen takım için sanatçısından akademisyenine herkes yeni fikirler üretiyor. Beyin jimnastiği yapıyor. Bu da sosyal medyada 'Beklenmedik kişiler bile Fenerbahçe yüzünden futbol profesörü oldu' yorumlarını akıllara getiriyor.

Fenerbahçe'nin kadro planlamasını ve oyuncularının durumunu derinlemesine analiz edenlerin başında da Derya Uluğ geliyor.

Geçmişte Fenerbahçe'nin aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle ağladığını dahi söyleyen ve sarı laciverte aşkını her platformda dile getiren ünlü şarkıcı Samsunspor maçının ardından da isyan etti.

Paylaşım şöyle;

twitter.com

First touchlar çok kötü, top çalma yok, rakibi rahatsız etme yok, doğal olarak rakibin çekinmesi de yok, her maçın en iyi oyuncusu stoper Skriniar, demek ki baskılı ofansif oyun yok, sahada oyun kurucu yok, eskiden en büyük silahımız olan duran toplardan tehlike yaratma yok. En önemlisi RUH yok, İSTEK yok.... Yok kere Yok...

Yorumlara göz atalım 👀

twitter.com

Tabii bu durum ilginç benzetmelere de neden oldu.

twitter.com
Herkes yorumcu oldu dendi.

twitter.com

Diğer sanatçılarla kıyaslandı.

twitter.com

Derya Uluğ'un analizi sizce doğru mu?

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
