Uğur Meleke, Samsunspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Ali Koç ve Mourinho'yu Hedef Aldı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından spor yorumcusu Uğur Meleke, karşılaşmayı değerlendirdi ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç ile eski teknik direktörü Jose Mourinho’ya sert eleştiriler yöneltti.

Karşılaşmaya ilişkin konuşan Meleke, 'Jose Mourinho ve Ali Koç bir enkaz bıraktı. Öyle bir enkaz ki anlatılamaz. Bunu nasıl başardılar anlamak güç. Mourinho'nun Fenerbahçe'si 100 milyon euro'ya yakın bir para harcayıp daha işlevsiz bir takım bıraktı. Tedesco, maksimum verimi alacak 11'i yaratamıyor. Szymanski'nin koşu kalitesi, mücadelesi övülüyor ama katkı vermiyor. En-Nesyri, çağdaş futbola tepki olarak doğmuş. Musaba, Semedo'yu 6 kere geçti. Zevk için, eğlence için geçti Musaba.' ifadelerini kullandı.