Uğur Meleke, Samsunspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Ali Koç ve Mourinho'yu Hedef Aldı

Hakan Karakoca
05.10.2025 - 23:56

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Uğur Meleke, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho’yu sert sözlerle eleştirdi. Meleke, “Jose Mourinho ve Ali Koç bir enkaz bıraktı, öyle bir enkaz ki tarif edilemez.” ifadelerini kullandı.

Uğur Meleke'den enkaz tespiti

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından spor yorumcusu Uğur Meleke, karşılaşmayı değerlendirdi ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç ile eski teknik direktörü Jose Mourinho’ya sert eleştiriler yöneltti.

Karşılaşmaya ilişkin konuşan Meleke, 'Jose Mourinho ve Ali Koç bir enkaz bıraktı. Öyle bir enkaz ki anlatılamaz. Bunu nasıl başardılar anlamak güç. Mourinho'nun Fenerbahçe'si 100 milyon euro'ya yakın bir para harcayıp daha işlevsiz bir takım bıraktı. Tedesco, maksimum verimi alacak 11'i yaratamıyor. Szymanski'nin koşu kalitesi, mücadelesi övülüyor ama katkı vermiyor. En-Nesyri, çağdaş futbola tepki olarak doğmuş. Musaba, Semedo'yu 6 kere geçti. Zevk için, eğlence için geçti Musaba.' ifadelerini kullandı.

"Tedesco'nun kaotik ortamları görmemiş olması eldeki umutları da azaltıyor."

Sözlerine devam eden Uğur Meleke, Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’yu da eleştirerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Meleke, 'Tedesco da eldeki imkanlardan yararlanan, doğru tedavi yapan biri görünümünde değil. Kaotik ortamları görmemiş olması eldeki umutları da azaltıyor. Motivasyon yükselirse bireysel performanslar yükselir ve Fenerbahçe kazanır, düşerse kazanamaz. Performans devamlılığı sağlaması bu teknik direktörün bu uygulamalarıyla olmaz.' sözleriyle teknik ekibe yüklenerek, takımın geleceğine dair soru işaretleri yarattı.

