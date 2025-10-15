İngiliz Basınından Guardian Seçti: En Yetenekli 60 Genç Futbolcu Arasında 2 Türk de Var

Türkiye U18 Milli Takımının da kaptanı olan Furkan Koçak, 10 numara ve sol kanat mevkisinde oynayabiliyor. 17 yaşındaki genç futbolcu için İngilizler sol ayaklı forvetin “Yurtdışına transfer olması uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı.

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray U-19 formasıyla dokuz maça çıktı. 810 dakika sahada kalan oyuncu iki gol attı.