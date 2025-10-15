onedio
article/comments
article/share
İngiliz Basınından Guardian Seçti: En Yetenekli 60 Genç Futbolcu Arasında 2 Türk de Var

İngiliz Basınından Guardian Seçti: En Yetenekli 60 Genç Futbolcu Arasında 2 Türk de Var

15.10.2025 - 11:13

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, dünyanın en yetenekli 60 genç oyuncusunu okuyucularıyla paylaştı. Guardian’ın seçtiği en yetenekli gençler listesinde Galatasaray’da forma giyen Furkan Koçak ve Kayserispor’da forma giyen kaleci Deniz Dönmezer de yer aldı.

İngiliz basınında Galatasaray altyapısında forma giyen Furkan Koçak için övgü dolu ifadeler yer aldı.

Türkiye U18 Milli Takımının da kaptanı olan Furkan Koçak, 10 numara ve sol kanat mevkisinde oynayabiliyor. 17 yaşındaki genç futbolcu için İngilizler sol ayaklı forvetin “Yurtdışına transfer olması uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı.

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray U-19 formasıyla dokuz maça çıktı. 810 dakika sahada kalan oyuncu iki gol attı.

Kaleci Deniz Dönmezer 15 yaşında Süper Lig maçına çıkmıştı.

Adana Demirspor forması giyerken sadece 15 yaşında Süper Lig’de maça çıkan kaleci Deniz Dönmezer de Guardian’ın en yetenekli genç futbolcular listesinde yer aldı.

Gazete, Dönmezer için “Yaşıtlarından çok daha büyük bir özgüvene sahip” ifadelerini kullandı. Deniz Dönmezer, bu sezonun başında Adana Demirspor’dan Kayserispor’a transfer olmuştu.

Guardian’ın seçtiği dünyanın en yetenekli 60 genç futbolcusu

  • Thomas de Martis: Lanus

  • Matias Satas: Boca Juniors

  • Haine Eames: Central Coast Mariners

  • Jorthy Mokio: Ajax

  • Nathan De Cat: Anderlecht

  • Angelo Candido: Sao Paulo

  • Gabriel Mec: Gremio

  • Kauã Prates: Cruzeiro

  • Kaloyan Bozhkov: Dinamo Zagreb

  • Antone Bossenberry: Toronto FC

  • Wei Xiangxin: Meizhou Hakka

  • Santiago Londra: Envigado

  • Leon Jakirovic: Dinamo Zagreb

  • Jacob Ambæk: Brøndby

  • Juan Riquelme Angulo: Independiente del Valle

  • Otto Tiitinen: Ilves

  • Ibrahim Mbaye: Paris St-Germain

  • Djylian N’Guessan: Saint-Etienne

  • Alexis Vossah: Toulouse

  • Saba Kharebashvili: Dinamo Tbilisi

  • Ebu Bekir Is: Eintracht Frankfurt

  • Lennart Karl: Bayern Munich

  • Matteo Palma: Udinese

  • Luis Suazo: Braga

  • Francesco Camarda: Lecce

  • Samuele Inácio: Borussia Dortmund

  • Andrea Natali: AZ Alkmaar

  • Alynho Haidara: FC Mainz 05 Jacqueville

  • Kento Nishioka: Júbilo Iwata

  • Dastan Satpayev: Kairat

  • Ndjicoura Raymond Bomba: Bayer Leverkusen

  • Alex Gutiérrez: Cruz Azul

  • José Mancilla: Pumas UNAM

  • Gilberto Mora: Club Tijuana

  • Moncef Zekri: Mechelen

  • Ruud Nijstad: Twente

  • Sean Steur: Ajax

  • Einar Fauskanger: Haugesund

  • Oskar Pietuszewski: Jagiellonia Bialystok

  • Daniel Banjaqui: Benfica

  • Bernardo Lima: Porto

  • José Neto: Benfica

  • Rares Coman: Sassuolo

  • Amara Diouf: Boşta

  • Aleksa Damjanovic: Red Star Belgrade

  • Vasilije Kostov: Red Star Belgrade

  • Emile Witbooi: Cape Town City

  • Dro Fernández: Barcelona

  • Toni Fernández: Barcelona

  • Nico Guillén: Sevilla

  • Love Arrhov: Brommapojkarna

  • Axel Brönner: IFK Norrköping

  • Olivier Mambwa: Young Boys

  • Julian Hall: New York Red Bulls

  • Jude Terry: Los Angeles FC

  • Sadriddin Khasanov: Bunyodkor

  • Henrry Díaz: Monagas

  • Tran Gia Bao: Hoang Ahn Gia Lai

