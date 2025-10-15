İngiliz Basınından Guardian Seçti: En Yetenekli 60 Genç Futbolcu Arasında 2 Türk de Var
İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, dünyanın en yetenekli 60 genç oyuncusunu okuyucularıyla paylaştı. Guardian’ın seçtiği en yetenekli gençler listesinde Galatasaray’da forma giyen Furkan Koçak ve Kayserispor’da forma giyen kaleci Deniz Dönmezer de yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiliz basınında Galatasaray altyapısında forma giyen Furkan Koçak için övgü dolu ifadeler yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaleci Deniz Dönmezer 15 yaşında Süper Lig maçına çıkmıştı.
Guardian’ın seçtiği dünyanın en yetenekli 60 genç futbolcusu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın