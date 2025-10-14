İtalyan Seyirciler Maç Öncesi Seremonide İsrail Milli Takımı'nı Islıkladı

İsrail iki senedir Gazze'ye uyguladığı ambargo ve sürdürdüğü katliam nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde protesto ediliyor. Pek çok federasyon İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini istese de FIFA ve UEFA bu isteği geri çeviriyor. Dünya Kupası elemelerinde G Grubunda İtalya'nın Udine kentinde karşılaşan İtalya ve İsrail maçının öncesinde geleneksel ulusal marş seremonisi yapıldı. Blueenergy Stadı'nı dolduran İtalyan taraftarlar İsrail milli marşını protesto etti.