İtalyan Seyirciler Maç Öncesi Seremonide İsrail Milli Takımı'nı Islıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2025 - 00:35

İsrail iki senedir Gazze'ye uyguladığı ambargo ve sürdürdüğü katliam nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde protesto ediliyor. Pek çok federasyon İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini istese de FIFA ve UEFA bu isteği geri çeviriyor. Dünya Kupası elemelerinde G Grubunda İtalya'nın Udine kentinde karşılaşan İtalya ve İsrail maçının öncesinde geleneksel ulusal marş seremonisi yapıldı. Blueenergy Stadı'nı dolduran İtalyan taraftarlar İsrail milli marşını protesto etti.

İşte o protesto görüntüleri;

Maçın ardından İsrail'in play off şansı matematiksel olarak son buldu.

İsrail'i Retegui'nin iki Mancini'nin tek golüyle 3-0'lık skorla geçen gök mavililer. G grubundaki güçlü rakibi Norveç'le takibini sürdürdü. Grubun lideri Norveç ise geçtiğimiz günlerde İsrail'i Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta 5-0'lık skorla geçmişti. Grupta 9 puanı bulunan İsrail'in bu skorla Dünya Kupası için play off şansı da sona erdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
