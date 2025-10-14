onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'de Yaşayan Yabancılar Araç Kullanırken Yaşadıkları Zorlukları Anlattı

Türkiye'de Yaşayan Yabancılar Araç Kullanırken Yaşadıkları Zorlukları Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2025 - 23:57

İş, aile veya turizm amacıyla ülkemizde yaşayan önemli bir yabancı nüfus var ve bu insanlar ülkemiz yollarına araçlarıyla çıkıp trafik kurallarını gözlemliyorlar. TikTok'a düzenli videolar atan ve Türkiye hakkında bilgi veren Jehyve Floyd'un da bu durum dikkatini çekti. Ülkemizde Fenerbahçe Beko ve Galatasaray'ın ardından bu sezon Petkimspor'a transfer olan ABD'li pivot da Türkiye'de araç kullanmanın zorluklarından bahsetti. Diğer yabancılar da yorumlarda Türkiye'de araba kullanmanın ne kadar zor olduğuna dair yorumlarla ABD'li sporcuyu destekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Floyd'un paylaşımı şöyle;

Diğer yabancıların yorumları şu şekilde;

Diğer yabancıların yorumları şu şekilde;

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın