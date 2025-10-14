Türkiye'de Yaşayan Yabancılar Araç Kullanırken Yaşadıkları Zorlukları Anlattı

İş, aile veya turizm amacıyla ülkemizde yaşayan önemli bir yabancı nüfus var ve bu insanlar ülkemiz yollarına araçlarıyla çıkıp trafik kurallarını gözlemliyorlar. TikTok'a düzenli videolar atan ve Türkiye hakkında bilgi veren Jehyve Floyd'un da bu durum dikkatini çekti. Ülkemizde Fenerbahçe Beko ve Galatasaray'ın ardından bu sezon Petkimspor'a transfer olan ABD'li pivot da Türkiye'de araç kullanmanın zorluklarından bahsetti. Diğer yabancılar da yorumlarda Türkiye'de araba kullanmanın ne kadar zor olduğuna dair yorumlarla ABD'li sporcuyu destekledi.