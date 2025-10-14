onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Peki Sebebi Ne? Sosyal Medyada Yeşil Mandalinaların Fazlalığı Tartışılıyor

Peki Sebebi Ne? Sosyal Medyada Yeşil Mandalinaların Fazlalığı Tartışılıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2025 - 22:05

Geçtiğimiz yaz kiraza erişimde büyük sorunlar yaşansa da her mevsimin kendine has bir meyvesi var ve havaların bir iyi bir kötü olduğu şu günlerde mevsimleri raflarda bollaşan mevsim meyvelerinden anlıyoruz. Tabii sonbaharla özdeşleşen meyvelerin başında da mandalina geliyor. Eskiden eylül ayının başlarında çıkan yeşil mandalinalar ise ekimin ortalarına gelmemize rağmen çarşıda pazarda yeşil mandalina hakimiyeti devam ediyor. Bu durumdan memnun olanlar illa vardır ama sosyal medyadaki önemli bir kitle farklı renklerdeki mandalinaların neden eskisi gibi piyasada olmamasını merak ediyor. Mandalinaların yeşermesini şikayet ediyor. Peki bu yeşermenin sebebi ne? Mandalinasal anlamda normale ne zaman döneriz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Herkesin aklına gelip söylemediği olgu bu paylaşımla gündeme geldi.

Herkesin aklına gelip söylemediği olgu bu paylaşımla gündeme geldi.
twitter.com

Bir genç bu konuda video bile çekti.

Umutsuzluğa kapılanlar oldu.

Umutsuzluğa kapılanlar oldu.
twitter.com

Bazıları elmas bulmuş gibi sevindi.

Bazıları elmas bulmuş gibi sevindi.
twitter.com

Kimileri de nispet yaptı.

Kimileri de nispet yaptı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bunun sebebi ne?

Peki bunun sebebi ne?

Mandalinanın içindeki klorofilin parçalanması ve renklerinin sarıdan turuncuya dönmesi bir şekilde olgunlaşması için havaların soğuması gerekiyor. Bu yıl geç gelen sonbahar mevsimi bu doğal süreci yavaşlatıyor. Gece sıcaklığının 10-12 derece altında kalması bu süreci hızlandırıyor. Ancak mandalinanın ana merkezi Akdeniz'de bu sıcaklıların gelmesi zaman alıyor. Akdeniz İklimi'nin Tropik İklim'e dönüşmesi de günümüzdeki raflar için fikir veriyor.

Aynı zamanda erken talep de mandalinaların daha sararmadan raflarda yer almasına neden oluyor. Ayrıca Satsuma tipi mandalinalar sararmaya gerek kalmadan da olgun ve tatlı olabiliyor. 

Sarı ve turuncu olan mandalinaların Avrupa'ya ihraç edilmesi, nakliye sırasında olgunlaşmasının beklenmesi, doğal olmayan sarartma yöntemlerinin maliyetli olması gibi ekonomik sebeplerden yeşil mandalina hakimiyetinin başka nedenlerinden. 

C vitamininin olgunlaşmakta olan meyvelerde daha yoğun olması da ekşi tadına rağmen daha sağlıklı algısı yaratıyor. Yeşil mandalina ayrıca talep görebiliyor.

1. Erken Hasat ve Pazar Talebi

  • Mandalinalar olgunlaştığında (içleri tatlı ve sulu hale geldiğinde) kabuk rengi hâlâ yeşil kalabilir, çünkü renklenme (klorofil'in parçalanmasıyla turuncuya dönme) soğuk havalara bağlıdır. Türkiye'de (özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde) üreticiler, yüksek fiyatlardan faydalanmak için meyveleri tam sararmadan, eylül sonu-ekim başı gibi erken topluyor.

  • Bu erken hasat meyveleri, iç olgunluğa ulaşmış olsa da kabuk yeşil kalıyor. Kas-kış aylarında doğal soğuklar devreye girince kalan meyveler sarı-turuncu oluyor. Ama talep erken dönemde yoğunlaştığı için yeşiller raflarda daha çok.

  • Örnek: Finike gibi nemli bölgelerde yetişen Satsuma mandalinaları, yeşilken bile içleri tatlı oluyor; sarartma için değil, doğrudan pazarlanıyor.

2. İklim ve Bölgesel Etkiler

  • Mandalina subtropik iklim sever; Türkiye'de Akdeniz'in ılıman, nemli havası (özellikle Hatay, Antalya, İzmir gibi) kabuk rengini yeşil tutuyor. Soğuk geceler (10-12°C altı) azaldıkça, doğal renklenme gecikiyor veya olmuyor.

  • Son yıllarda iklim değişikliğiyle (daha sıcak sonbaharlar) bu etki artmış olabilir; meyveler soğuk stresi yaşamadan hasat ediliyor. Tropik bölgelerde (Vietnam, Tayland) mandalinalar hep yeşil kalır, bizdekinde de benzer dinamik var.

3. Eskiden Turuncu/Sarı Görmemiz Neden Azaldı?

  • Eskiden (veya algımızdaki gibi) daha çok turuncu görmek, geç hasat meyvelerinin (kış ortası) daha yaygın olmasından kaynaklanıyor. Şimdi:

  • - İhracat baskısı: Kaliteli, sarı-turuncu olanlar Avrupa'ya gidiyor (RASFF verilerine göre Türkiye mandalina ihracatı artıyor, ama pestisit kontrolleri sıkı).

  • - Tüketici tercihi değişimi: Yeşillerin 'daha doğal ve sağlıklı' olduğu biliniyor (daha fazla C vitamini, beta karoten; turunculara göre toksinleri daha iyi temizliyor). Mum veya etilen gazı işleminden kaçınıldığı için yeşiller tercih ediliyor.

  • - Maliyet: Sarartma (etilen gazı odaları) pahalı ve enerji yoğun; erken toplamak daha ucuz.

  • Sonuç: Raflarda yeşiller baskın, ama yerel pazarlarda (örneğin Rize veya Bodrum mandalinaları) hâlâ sarı-turuncu bulabilirsiniz. Eğer turuncu istiyorsanız, kasım sonrası bekleyin veya organik pazarlara bakın.

  • Yeşil Mandalina Sağlıklı mı?Evet, hatta bazı yönlerden turuncudan daha faydalı: Daha yüksek C vitamini (bağışıklık için ideal), antioksidanlar (karaciğer ve damar sağlığı) ve lif (sindirim). Ekşi tadı biraz daha yoğun olabilir, ama olgun yeşiller tatlıdır. Taze ve doğal olduğu için tercih edin.Eğer belirli bir bölgede (örneğin Antalya) yaşıyorsanız, yerel iklim daha da etkili olabilir. Bu yıl (2025) sıcak sonbahar da rol oynamış olabilir. Kaynaklar: TÜBİTAK Bilim Genç, Tarım Bakanlığı raporları, Ekşi Sözlük tartışmaları ve RASFF ihracat verileri.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın