Peki Sebebi Ne? Sosyal Medyada Yeşil Mandalinaların Fazlalığı Tartışılıyor

Mandalinanın içindeki klorofilin parçalanması ve renklerinin sarıdan turuncuya dönmesi bir şekilde olgunlaşması için havaların soğuması gerekiyor. Bu yıl geç gelen sonbahar mevsimi bu doğal süreci yavaşlatıyor. Gece sıcaklığının 10-12 derece altında kalması bu süreci hızlandırıyor. Ancak mandalinanın ana merkezi Akdeniz'de bu sıcaklıların gelmesi zaman alıyor. Akdeniz İklimi'nin Tropik İklim'e dönüşmesi de günümüzdeki raflar için fikir veriyor.

Aynı zamanda erken talep de mandalinaların daha sararmadan raflarda yer almasına neden oluyor. Ayrıca Satsuma tipi mandalinalar sararmaya gerek kalmadan da olgun ve tatlı olabiliyor.

Sarı ve turuncu olan mandalinaların Avrupa'ya ihraç edilmesi, nakliye sırasında olgunlaşmasının beklenmesi, doğal olmayan sarartma yöntemlerinin maliyetli olması gibi ekonomik sebeplerden yeşil mandalina hakimiyetinin başka nedenlerinden.

C vitamininin olgunlaşmakta olan meyvelerde daha yoğun olması da ekşi tadına rağmen daha sağlıklı algısı yaratıyor. Yeşil mandalina ayrıca talep görebiliyor.