Kızını Evlendiren Baba Damadına Sözleşme İmzalattı
Anne babalar için kızlarının evliliğini görmek her ne kadar mutlu edici olsa da aynı zamanda hüzünlü de bir durum. Hele kız babalarının kızlarına olan düşkünlüğü ve kızları yuvadan uçarken verdikleri tepkileri gözlemlemek için sosyolog olmaya gerek dahi yok. TikTok'ta Selinay Coşkun isimli kullanıcı da evliliğe adım attı. Babası hüzün dolu anlar yaşadı ama baba kızın 4.5 milyon görüntülenme almasını sağlayan olay ise babanın hazırladığı sözleşme oldu.
Baba damada sözleşme imzalattı.
Tabii imzalar da atıldı.
Ancak babanın yuvadan uçan kızına attığı bakış viral oldu.
