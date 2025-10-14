onedio
Kızını Evlendiren Baba Damadına Sözleşme İmzalattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2025 - 20:09

Anne babalar için kızlarının evliliğini görmek her ne kadar mutlu edici olsa da aynı zamanda hüzünlü de bir durum. Hele kız babalarının kızlarına olan düşkünlüğü ve kızları yuvadan uçarken verdikleri tepkileri gözlemlemek için sosyolog olmaya gerek dahi yok. TikTok'ta Selinay Coşkun isimli kullanıcı da evliliğe adım attı. Babası hüzün dolu anlar yaşadı ama baba kızın 4.5 milyon görüntülenme almasını sağlayan olay ise babanın hazırladığı sözleşme oldu.

Baba damada sözleşme imzalattı.

Maddeler şöyleydi

• İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz.

• 3 ay sonra her 2. hafta sonu bizdesiniz.

• Kızımı üzmeyeceksin.

• Kızım bizdeyken sen de 1 kere izin yapacaksın (sen de gelebilirsin).

• Kızımla tartışınca “Haklısın hayatım.” cümlesini kabul edeceksin.

Tabii imzalar da atıldı.

Ancak babanın yuvadan uçan kızına attığı bakış viral oldu.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
