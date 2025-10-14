Kızını Evlendiren Baba Damadına Sözleşme İmzalattı

Anne babalar için kızlarının evliliğini görmek her ne kadar mutlu edici olsa da aynı zamanda hüzünlü de bir durum. Hele kız babalarının kızlarına olan düşkünlüğü ve kızları yuvadan uçarken verdikleri tepkileri gözlemlemek için sosyolog olmaya gerek dahi yok. TikTok'ta Selinay Coşkun isimli kullanıcı da evliliğe adım attı. Babası hüzün dolu anlar yaşadı ama baba kızın 4.5 milyon görüntülenme almasını sağlayan olay ise babanın hazırladığı sözleşme oldu.