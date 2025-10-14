Bu İnsanlar Nereye Gidiyor? İstanbulluların Yıllardır Çözemediği Gizemli Olay Aydınlatıldı

Metrobüs megakent İstanbul'un ulaşımının can damarlarından biri. Günde yüz binlerce yolcunun seyahat ettiği bu yoğun otobüs yolu uzun yıllardır hayatımızda ve kalabalığı, sosyolojisi, içinde yaşanan garip olaylarıyla sadece İstanbul halkının değil tüm ülkenin haberdar olduğu bir toplu taşıma sistemi. Tabii metrobüste uzun süre yolculuk yapan herkes zamanla hangi durakların yoğun hangilerinin daha az yoğun olduğunu gözlemlemiş ve bu konuda uzmanlaşmış durumda. Ancak bir hat var ki pek çok kişi için gizemini koruyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağını kim kullanıyor. Bu insanlar nereye gidiyor?