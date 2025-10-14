onedio
Bu İnsanlar Nereye Gidiyor? İstanbulluların Yıllardır Çözemediği Gizemli Olay Aydınlatıldı

Oğuzhan Kaya
14.10.2025 - 21:31

Metrobüs megakent İstanbul'un ulaşımının can damarlarından biri. Günde yüz binlerce yolcunun seyahat ettiği bu yoğun otobüs yolu uzun yıllardır hayatımızda ve kalabalığı, sosyolojisi, içinde yaşanan garip olaylarıyla sadece İstanbul halkının değil tüm ülkenin haberdar olduğu bir toplu taşıma sistemi. Tabii metrobüste uzun süre yolculuk yapan herkes zamanla hangi durakların yoğun hangilerinin daha az yoğun olduğunu gözlemlemiş ve bu konuda uzmanlaşmış durumda. Ancak bir hat var ki pek çok kişi için gizemini koruyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağını kim kullanıyor. Bu insanlar nereye gidiyor?

Kimsenin sormaya cesaret edemediği soruyu bir X kullanıcısı sordu.

Anadolu Yakası'nda yer alan az sayıda duraktan biri olan halk arasındaki deyimiyle köprü durağı çok yoğun değil. Ancak yine de inenlere ve binenlere rastlayabiliyoruz. Peki bu durağın işlevi ne?

Yanlış yanıtlar da geldi...

Şaka yollu cevaplar da...

Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Üsküdar Merkez gibi semtlere yürüme mesafesinde ulaşabiliyor veya aktarma yapabiliyorsunuz.

Aynı zamanda Anadolu Yakası'na seyahat eden ancak metrobüs güzergahından farklı güzergahlara giden 129T aktarması yapmak da mümkün. Ayrıca 522 numaralı hattı kullananlar burada inerek metrobüs aktarması yapabiliyor veya metrobüsten inip metrobüs güzergahı dışındaki ilçelere seyahat edebiliyorsunuz. Metrobüsün Anadolu Yakası'nda ulaşmadığı 256, 251 gibi hatlara da binmeniz mümkün. Ancak durağı daha çok Üsküdar sakinleri kullanıyor.

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
