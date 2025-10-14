Bu İnsanlar Nereye Gidiyor? İstanbulluların Yıllardır Çözemediği Gizemli Olay Aydınlatıldı
Metrobüs megakent İstanbul'un ulaşımının can damarlarından biri. Günde yüz binlerce yolcunun seyahat ettiği bu yoğun otobüs yolu uzun yıllardır hayatımızda ve kalabalığı, sosyolojisi, içinde yaşanan garip olaylarıyla sadece İstanbul halkının değil tüm ülkenin haberdar olduğu bir toplu taşıma sistemi. Tabii metrobüste uzun süre yolculuk yapan herkes zamanla hangi durakların yoğun hangilerinin daha az yoğun olduğunu gözlemlemiş ve bu konuda uzmanlaşmış durumda. Ancak bir hat var ki pek çok kişi için gizemini koruyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağını kim kullanıyor. Bu insanlar nereye gidiyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimsenin sormaya cesaret edemediği soruyu bir X kullanıcısı sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanlış yanıtlar da geldi...
Şaka yollu cevaplar da...
Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Üsküdar Merkez gibi semtlere yürüme mesafesinde ulaşabiliyor veya aktarma yapabiliyorsunuz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın