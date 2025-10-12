onedio
Cedi Osman, LeBron James'i Sakatladıktan Sonra Olanları Anlattı: "İlk Biletle Yollayacaklar Dedim"

Hakan Karakoca
12.10.2025 - 22:05

Cedi Osman, milli takımımızla birlikte EuroBasket'te önemli işlere imza attı. Uzun yıllardır hem NBA hem de milli takımdaki performansıyla adından söz ettiren Cedi'nin NBA günleri pek de iyi başlamamış. İlk antrenmanda LeBron James'i sakatlayan Cedi, o an yaşadıklarını Libre Sports'ta Mehmet Arslan'a anlattı. 

Cedi Osman, “Cleveland’da sezonun başlarında bir idmanda LeBron’a karşı oynuyorum. 3’e 1 geliyorlardı. Kendisi hem çok güçlü hem de çok hızlı… Çok hızlı geliyordu, kaçma şansı bulamadım ve Lebron bileğimin üstüne düştü. Bileğini burkunca çok korktum. Çaylak olarak geliyorsun takıma, ilk antrenmanda LeBron James’i sakatlıyorsun. Ben “Beni ilk biletle Türkiye’ye gönderecekler, hatta bileti de ben alacağım.” dedim. Ben de olaydan sonra yanına gittim “Kusura bakma” dedim. LeBron, bana “Hiç problem değil, bu şekilde oynamaya devam et.” dedi.” diyerek bu yaşadığı korkuyu anlattı.

Cedi Osman o anki korkusunu ve sonrasındaki rahatlatan cevabı bu şekilde anlattı:

Cleveland ve San Antonio formaları giyen Cedi, bugünlerde Avrupa'ya döndü.

6 yıl Cleveland kadrosunda yer alan Cedi, bir sezon da San Antonio Spurs forması giydi. Geçtiğimiz yıl Ergin Ataman'la Panathinaikos forması giyen Cedi, EuroBasket'in dikkat çeken isimlerinin başında geliyordu.

