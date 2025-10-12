Cedi Osman, LeBron James'i Sakatladıktan Sonra Olanları Anlattı: "İlk Biletle Yollayacaklar Dedim"

Cedi Osman, milli takımımızla birlikte EuroBasket'te önemli işlere imza attı. Uzun yıllardır hem NBA hem de milli takımdaki performansıyla adından söz ettiren Cedi'nin NBA günleri pek de iyi başlamamış. İlk antrenmanda LeBron James'i sakatlayan Cedi, o an yaşadıklarını Libre Sports'ta Mehmet Arslan'a anlattı.

Cedi Osman, “Cleveland’da sezonun başlarında bir idmanda LeBron’a karşı oynuyorum. 3’e 1 geliyorlardı. Kendisi hem çok güçlü hem de çok hızlı… Çok hızlı geliyordu, kaçma şansı bulamadım ve Lebron bileğimin üstüne düştü. Bileğini burkunca çok korktum. Çaylak olarak geliyorsun takıma, ilk antrenmanda LeBron James’i sakatlıyorsun. Ben “Beni ilk biletle Türkiye’ye gönderecekler, hatta bileti de ben alacağım.” dedim. Ben de olaydan sonra yanına gittim “Kusura bakma” dedim. LeBron, bana “Hiç problem değil, bu şekilde oynamaya devam et.” dedi.” diyerek bu yaşadığı korkuyu anlattı.