Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk Açıkladı: Altın Yükselecek mi Düşecek mi?

Altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın yerli madenlerden altın alımını durdurma kararının piyasalar açısından olumlu bir adım olduğunu söyledi. Yıldırımtürk, “Altına konulan ithalat kotası piyasadaki arzı ciddi oranda etkiliyordu. Uluslararası piyasalarla Türkiye’deki fiyat farkı 12 bin dolara kadar çıkmıştı. Son bir haftada altın fiyatlarında düzeltme olduğu için makas 5 bin 500 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviye bile oldukça yüksek” dedi.