Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk Açıkladı: Altın Yükselecek mi Düşecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk Açıkladı: Altın Yükselecek mi Düşecek mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
31.10.2025 - 18:29

Altın fiyatları son haftalarda belirgin dalgalanmalarla dikkat çekiyor.

2025’in başından bu yana yükseliş eğiliminde olan altın, özellikle ağustos ayının sonlarında ivme kazanmıştı. Ancak son haftalarda kar satışları ve teknik düzeltmelerin etkisiyle fiyatlarda sert geri çekilmeler yaşandı.

Yıl başından bu yana ons altın fiyatı yaklaşık yüzde 70 artış gösterirken, haftalık bazda yükseliş oranı bugün itibarıyla yüzde 0,74 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2017’den bu yana yurt içinde üretilen altınların ilk alıcısı olarak sürdürdüğü alım programını son dönemde durdurdu.

Bu piyasalara nasıl yansıyacak? 

Kaynak-Ekonomim

Ekonomim.com , altındaki son gelişmeyi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'e sordu

Ekonomim.com , altındaki son gelişmeyi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’e sordu

Altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın yerli madenlerden altın alımını durdurma kararının piyasalar açısından olumlu bir adım olduğunu söyledi. Yıldırımtürk, “Altına konulan ithalat kotası piyasadaki arzı ciddi oranda etkiliyordu. Uluslararası piyasalarla Türkiye’deki fiyat farkı 12 bin dolara kadar çıkmıştı. Son bir haftada altın fiyatlarında düzeltme olduğu için makas 5 bin 500 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviye bile oldukça yüksek” dedi.

"Fiyat istikrarı olumlu etkilenecek"

"Fiyat istikrarı olumlu etkilenecek"

Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın kararının hem arz-talep dengesini hem de fiyat istikrarını olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, “Üretilen altının piyasaya doğrudan sürülmesiyle fiyat farkı azalacak, serbest piyasada dengelenme sağlanacak. Makası 1500 dolara kadar düşürebilirsek, yurt içi altın fiyatlarındaki dalgalanmayı da büyük ölçüde önleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Uzman, kararın devam etmesi halinde yıl sonu gram altın tahminlerinin de değişeceğini belirterek, “Normalde 7000 TL olan tahminimiz bu şartlarda 6000-6250 TL aralığına gerileyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
