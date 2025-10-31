onedio
Ekim Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı! Asgari Ücretin 4 Katından Fazla!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2025 - 13:13

TÜRK-İŞ 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 4 kişilik aile için 'açlık sınırı' 28 bin 412 lira, 'yoksulluk sınırı' 92 bin 547 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 36 bin 934 lira oldu.

TÜRK-İŞ ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.

Araştırmaya göre, ekimde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 28 bin 412 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' 92 bin 547 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 36 bin 934 lira oldu. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,58 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 39,06 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış yüzde 40,22 oldu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
