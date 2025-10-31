Ekim Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı! Asgari Ücretin 4 Katından Fazla!
TÜRK-İŞ 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 4 kişilik aile için 'açlık sınırı' 28 bin 412 lira, 'yoksulluk sınırı' 92 bin 547 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 36 bin 934 lira oldu.
TÜRK-İŞ ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.
