Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Enflasyonu Açıklandı, Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileriyle kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren veriler TÜİK tarafından 3 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklandı. Peki kasım ayı kira artış oranı ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon oranını aylık yüzde 2,55 yıllık enflasyonu ise yüzde 32,87 olarak açıkladı. Buna göre ev ve dükkan sahiplerinin ekim ayında kiracılara yapabileceği tavan kira artış oranı yüzde 37,15 olarak gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yapılacak kira artış oranı belirlendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
😡😡😡
noldu Baykal zihniyetliler birşey yapmamış.mı bu sefer
ülkenin kaymağını evsahipleri yiyor
ben hep 50 liralık benzin alıyorum.... hülooooğğ suvaan ekmah yirik hülooooğğ