Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Enflasyonu Açıklandı, Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileriyle kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren veriler TÜİK tarafından 3 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklandı. Peki kasım ayı kira artış oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon oranını aylık yüzde 2,55 yıllık enflasyonu ise yüzde 32,87 olarak açıkladı. Buna göre ev ve dükkan sahiplerinin ekim ayında kiracılara yapabileceği tavan kira artış oranı yüzde 37,15 olarak gerçekleşti.