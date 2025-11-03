onedio
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Enflasyonu Açıklandı, Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2025 - 10:03 Son Güncelleme: 03.11.2025 - 10:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileriyle kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren veriler TÜİK tarafından 3 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklandı. Peki kasım ayı kira artış oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon oranını aylık yüzde 2,55 yıllık enflasyonu ise yüzde 32,87 olarak açıkladı. Buna göre ev ve dükkan sahiplerinin ekim ayında kiracılara yapabileceği tavan kira artış oranı yüzde 37,15 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yapılacak kira artış oranı belirlendi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim'de aylık yüzde 2,55 yıllık bazda yüzde 32,87 olarak gerçekleşti.

Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 37,15 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan konut ve işletme sahipleri kiralarına yüzde oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 38,36 olmuştu.

Ekim ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor. Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
keditopu

😡😡😡

tuna ulutuna

noldu Baykal zihniyetliler birşey yapmamış.mı bu sefer

keditopu

ülkenin kaymağını evsahipleri yiyor

Cengizhan Çetin

ben hep 50 liralık benzin alıyorum.... hülooooğğ suvaan ekmah yirik hülooooğğ