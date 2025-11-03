TÜİK, Ekim Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: Enflasyon Kaç Oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 olurken, yıllık bazda yüzde 32,87 olarak açıklandı.
Ekim ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,87 oldu, aylık yüzde 2,55 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,00 arttı, aylık yüzde 1,63 arttı
