Vergi Harç Cezalarına 'Düşük Zam' Sinyali: Bakan Şimşek'ten YDO Açıklaması
2026'da vergi ve harç zammını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu. Vergi ve cezalarda uygulanacak olan YDO yüzde 25,49 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, YDO sinyalini verdi. Şimşek, vergi ve harç cezalarının daha düşük olabileceğini belirtti.
Yeniden Değerleme Oranı 2026: YDO Oranı Kaç Oldu?
Bakan Şimşek Yeniden Değerleme Oranı (YDO) sinyalini verdi.
