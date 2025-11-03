onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Vergi Harç Cezalarına 'Düşük Zam' Sinyali: Bakan Şimşek'ten YDO Açıklaması

Vergi Harç Cezalarına 'Düşük Zam' Sinyali: Bakan Şimşek'ten YDO Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.11.2025 - 12:53

2026'da vergi ve harç zammını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu. Vergi ve cezalarda uygulanacak olan YDO yüzde 25,49 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, YDO sinyalini verdi. Şimşek, vergi ve harç cezalarının daha düşük olabileceğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeniden Değerleme Oranı 2026: YDO Oranı Kaç Oldu?

Yeniden Değerleme Oranı 2026: YDO Oranı Kaç Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu.

Bakan Şimşek Yeniden Değerleme Oranı (YDO) sinyalini verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, YDO oranlarında düşüş sinyalini verdi. Şimşek, 'Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın