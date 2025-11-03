Vergi Harç Cezalarına 'Düşük Zam' Sinyali: Bakan Şimşek'ten YDO Açıklaması

2026'da vergi ve harç zammını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu. Vergi ve cezalarda uygulanacak olan YDO yüzde 25,49 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, YDO sinyalini verdi. Şimşek, vergi ve harç cezalarının daha düşük olabileceğini belirtti.