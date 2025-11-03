onedio
20 Milyon Çalışanın Maaşından Yüzde 6 Kesilecek: Tarih Belli Oldu, SGK Uzmanı Açıkladı

20 Milyon Çalışanın Maaşından Yüzde 6 Kesilecek: Tarih Belli Oldu, SGK Uzmanı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
03.11.2025 - 12:18

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hazırlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Yaklaşık 20 milyon çalışanın maaşından yüzde 6 kesinti yapılacak. Çalışan maaşından yüzde 3, işverenden yüzde 3 oranında katkı yapılması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde yeni dönem ayrıntılarını açıkladı.

Maaş kesintisi ne kadar?

Maaş kesintisi ne kadar?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca çalışan için yeni dönemin ayrıntılarını anlattı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Özgür Erdursun, 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihi arasında yürürlüğe girecek. 

20 milyon 382 bin çalışanı doğruda ilgilendiren düzenlemeyle yüzde 6 maaş kesintisi yapılacak. Çalışan maaşından yüzde işverenden ise yüzde 3 oranında katkı sağlanacak. Toplamda brüt maaşın yüzde 6’sı kadar kesinti olacak.

TES sistemi nasıl olacak? SGK Uzmanı açıkladı.

TES sistemi nasıl olacak? SGK Uzmanı açıkladı.

Maaşlardan kaç TL kesilecek?

Özgür Erdursun, maaş kesintisinin hesaplamasını yaptı:

'2025 yılı için asgari ücretin brüt tutarı 26.005,50 TL.

Türkiye’de ortalama brüt ka­zançlar ise bugün 35 bin TL civa­rında.

Bu durumda, asgari ücretli bir çalışanın maaşından her ay yakla­şık 1.560 lira,

Ortalama gelir düzeyindeki bir çalışanın maaşından ise 2.100 lira civarında kesinti yapılacak.'

Maaş kesintisi kimlerden yapılacak, kimleri kapsıyor?

TES düzenlemesi özel sektörde­ki SSK (4A) sigortalı çalışanları ve kamu kurumlarındaki 4C statüsündeki memurları kapsa­yacak.

Bu düzenlemeyle aylık fon girişinin 42.8 milyar TL olması bekleniyor. Yıllık fon hacminin ise 513 milyar TL olacağı tahmin ediliyor. Katılımcıların en az 10 yıl TES sisteminde kalması bekleniyor. Kadınlarda 58 yaş, erkekler 60 yaş şartının sağlanması gerekiyor.

