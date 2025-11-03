20 Milyon Çalışanın Maaşından Yüzde 6 Kesilecek: Tarih Belli Oldu, SGK Uzmanı Açıkladı

Maaşlardan kaç TL kesilecek?

Özgür Erdursun, maaş kesintisinin hesaplamasını yaptı:

'2025 yılı için asgari ücretin brüt tutarı 26.005,50 TL.

Türkiye’de ortalama brüt ka­zançlar ise bugün 35 bin TL civa­rında.

Bu durumda, asgari ücretli bir çalışanın maaşından her ay yakla­şık 1.560 lira,

Ortalama gelir düzeyindeki bir çalışanın maaşından ise 2.100 lira civarında kesinti yapılacak.'

Maaş kesintisi kimlerden yapılacak, kimleri kapsıyor?

TES düzenlemesi özel sektörde­ki SSK (4A) sigortalı çalışanları ve kamu kurumlarındaki 4C statüsündeki memurları kapsa­yacak.

Bu düzenlemeyle aylık fon girişinin 42.8 milyar TL olması bekleniyor. Yıllık fon hacminin ise 513 milyar TL olacağı tahmin ediliyor. Katılımcıların en az 10 yıl TES sisteminde kalması bekleniyor. Kadınlarda 58 yaş, erkekler 60 yaş şartının sağlanması gerekiyor.