Cem Küçük Türkiye Ekonomisini Dünya Ekonomisiyle Kıyasladı

Gündeme ve ekonomiye dair açıklamalarıyla zaman zaman tepkilerin odağında olan gazeteci Cem Küçük, ekonomi yorumunda bulundu.

Almanya’da her 3 şirketten biri gelecek yıl işten çıkarma yapmayı planladığını söyleyen Küçük, 'ABD'nin 2 Ağustos tarihinde ulaştığı rekor seviye olan 37 trilyon dolar düzeyindeki kamu borcu, 82 gün içerisinde 1 trilyon dolar daha arttı' dedi.

Sözü Türkiye ekonomisine getiren Cem Küçük, ' Özellikle Amerikan ekonomisiyle Türkiye’yi kıyaslamak doğru değil. Orası devasa bir dünya. Ancak dünyada sıkıntı olması açısından önemli bir veri' ifadelerini kullandı.