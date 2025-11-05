Cem Küçük Türkiye Ekonomisini Dünya Ekonomisiyle Kıyasladı
Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde Türkiye ekonomisini dünya ekonomisiyle kıyasladı. Türkiye'de ekonominin 'fena gitmediğini' söyleyen Küçük, bu sene her şeyin daha iyi olacağını vurguladı. Cem Küçük, 'Özellikle Amerikan ekonomisiyle Türkiye’yi kıyaslamak doğru değil. Orası devasa bir dünya' dedi.
Cem Küçük'ten ekonomi yorumu: Türkiye ve dünya ekonomisini kıyasladı.
"Türk ekonomisi fena gitmiyor. Her şey gül bahçesi olmadı."
