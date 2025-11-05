onedio
Cem Küçük Türkiye Ekonomisini Dünya Ekonomisiyle Kıyasladı

Dilara Şimşek
05.11.2025 - 08:17

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde Türkiye ekonomisini dünya ekonomisiyle kıyasladı. Türkiye'de ekonominin 'fena gitmediğini' söyleyen Küçük, bu sene her şeyin daha iyi olacağını vurguladı. Cem Küçük, 'Özellikle Amerikan ekonomisiyle Türkiye’yi kıyaslamak doğru değil. Orası devasa bir dünya' dedi.

Cem Küçük'ten ekonomi yorumu: Türkiye ve dünya ekonomisini kıyasladı.

Gündeme ve ekonomiye dair açıklamalarıyla zaman zaman tepkilerin odağında olan gazeteci Cem Küçük, ekonomi yorumunda bulundu. 

Almanya’da her 3 şirketten biri gelecek yıl işten çıkarma yapmayı planladığını söyleyen Küçük, 'ABD'nin 2 Ağustos tarihinde ulaştığı rekor seviye olan 37 trilyon dolar düzeyindeki kamu borcu, 82 gün içerisinde 1 trilyon dolar daha arttı' dedi.

Sözü Türkiye ekonomisine getiren Cem Küçük, ' Özellikle Amerikan ekonomisiyle Türkiye’yi kıyaslamak doğru değil. Orası devasa bir dünya. Ancak dünyada sıkıntı olması açısından önemli bir veri' ifadelerini kullandı.

"Türk ekonomisi fena gitmiyor. Her şey gül bahçesi olmadı."

Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow’un rezerv artışındaki hızı övdüğünü vurgulayan Cem Küçük, Winslow’un “Önemli bir iyileşme var. Rezervlerin kalitesi de daha iyi. Eğer yerli bankalarla yapılan swap işlemlerini dışarıda bırakarak daha geniş bir ölçüm kullanırsak brüt rezervlere kıyasla döviz rezervlerinde çok daha hızlı bir artış görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin ekonomik durumunu yorumlayan Küçük, 'Türk ekonomisi fena gitmiyor. Her şey gül bahçesi olmadı ama daha zamana ihtiyaç var. Bir yıl sonra her şey daha iyi olacak' dedi.

