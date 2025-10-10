onedio
Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a 402 Milyon TL’lik ’Yeniden Satış Fiyatı’ Cezası

Ali Can YAYCILI
10.10.2025 - 14:50 Son Güncelleme: 10.10.2025 - 14:57

Rekabet Kurulu, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle tarafa idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurulu, spor giyim devi Adidas’a yeniden satış fiyatı tespiti yaptığı gerekçesiyle 402 milyon TL idari para cezası kesti.

Kurulun yürüttüğü soruşturma sonucunda, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılacak ürünleri ve indirim dönemlerini belirleyerek fiyat rekabetini sınırladığı belirlendi. 

Yetkili satıcıların fiyat politikalarına doğrudan müdahale eden bu uygulamaların, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etki yarattığı vurgulandı. 

Rekabet Kurulu, söz konusu eylemlerle yeniden satış fiyatlarının tespit edilmesi yoluyla piyasa dengesinin ihlal edildiğini tespit ederek şirkete ceza uygulanmasına karar verdi.

