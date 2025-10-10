Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a 402 Milyon TL’lik ’Yeniden Satış Fiyatı’ Cezası
Rekabet Kurulu, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle tarafa idari para cezası verilmesine karar verdi.
Rekabet Kurulu, spor giyim devi Adidas’a yeniden satış fiyatı tespiti yaptığı gerekçesiyle 402 milyon TL idari para cezası kesti.
