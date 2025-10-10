onedio
Türkiye’nin Önde Gelen Mobilya Markalarından Ezza Home Resmi Olarak İflas Etti

Türkiye’nin Önde Gelen Mobilya Markalarından Ezza Home Resmi Olarak İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.10.2025 - 11:46

Bursa'da faaliyet gösteren ve yüzlerce çalışanı bulunan Türkiye’nin önemli mobilya markalarından biri olan Ezza Home Mobilya yaşadığı ekonomik kriz sonrası mahkeme kararıyla resmen iflas etti.

Son dönemde artarak devam eden iflas ve konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Son dönemde artarak devam eden iflas ve konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Ezza Home Mobilya, yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından resmen iflas etti. Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayan şirketin iflas kararı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verildi.

Mahkemenin kararına göre, Salvezza Ezza Mobilya Sanayi Ticaret A.Ş. borca batık durumda olduğu gerekçesiyle iflas etti. İflas tasfiyesinin adi tasfiye yöntemiyle yürütülmesine hükmedildi.

