K, Ş, S Harfleri Emeklilik İçin Riskli: 206 Bin Kişinin Emekliliği İptal Edildi!

Emekli İkramiyesi emeklilik yaşı
Ali Can YAYCILI
10.10.2025 - 08:56 Son Güncelleme: 10.10.2025 - 09:08

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarda emeklilik hakkında önemli açıklamalarda bulundu. SGK dökümlerinde yer alan ''K, Ş, S'' ibarelerinin emeklilik için risk taşıdığını belirten İsa Karakaş bu kodların sahte sigortalılık veya şüpheli işyeri anlamına geldiğini söyleyerek sadece bu nedenle 2016'dan bu yana 206 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiğini aldıkları maaşların da faizleriyle geri alındığını açıkladı.

Milyonlarca çalışan, emeklilik için kritik düzenlemeleri beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber'e çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Sigorta hizmet dökümlerinde yer alan harf kodlarının önemine dikkat çeken Karakaş, yanlış bilinen detayları açıkladı: ''K', 'Ş', 'S' harflerinden biri dökümde görünüyorsa emeklilik riske girmiş demektir. 'S' sahte sigortalılığı, 'Ş' şüpheli işyerini, 'K' ise kontrol sürecindeki işletmeyi gösterir.' Bu kapsamda yapılan denetimlerde 2016'dan bu yana 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi. Karakaş, bu kişilerin emeklilik maaşlarının faiziyle geri alındığını da vurguladı.

Uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge konusuna da değinen Karakaş, 'Yarım milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren düzenleme kesinlikle çıkacak. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın gündeminde' ifadelerini kullandı. Düzenlemenin özellikle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayacağı belirtiliyor.

Gökhan Öktem

bir dönem millet vekili olup ömür boyu emekli olanların kimi yoksa

Kerem Senol

iyi onu anladikta ben 11400 gün primden eyt den emekli oldum.Bubaradaki fazla prim farklarida bir zahmet düzenlenip maaşlara eklense iyi olur.3600/5400/7200 ... Devamını Gör