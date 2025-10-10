K, Ş, S Harfleri Emeklilik İçin Riskli: 206 Bin Kişinin Emekliliği İptal Edildi!

Milyonlarca çalışan, emeklilik için kritik düzenlemeleri beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber'e çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Sigorta hizmet dökümlerinde yer alan harf kodlarının önemine dikkat çeken Karakaş, yanlış bilinen detayları açıkladı: ''K', 'Ş', 'S' harflerinden biri dökümde görünüyorsa emeklilik riske girmiş demektir. 'S' sahte sigortalılığı, 'Ş' şüpheli işyerini, 'K' ise kontrol sürecindeki işletmeyi gösterir.' Bu kapsamda yapılan denetimlerde 2016'dan bu yana 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi. Karakaş, bu kişilerin emeklilik maaşlarının faiziyle geri alındığını da vurguladı.