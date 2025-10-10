K, Ş, S Harfleri Emeklilik İçin Riskli: 206 Bin Kişinin Emekliliği İptal Edildi!
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarda emeklilik hakkında önemli açıklamalarda bulundu. SGK dökümlerinde yer alan ''K, Ş, S'' ibarelerinin emeklilik için risk taşıdığını belirten İsa Karakaş bu kodların sahte sigortalılık veya şüpheli işyeri anlamına geldiğini söyleyerek sadece bu nedenle 2016'dan bu yana 206 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiğini aldıkları maaşların da faizleriyle geri alındığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SGK dökümlerindeki ''K, Ş, S'' harfleri yüzünden 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3600 ek gösterge yeniden gündemde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bir dönem millet vekili olup ömür boyu emekli olanların kimi yoksa
iyi onu anladikta ben 11400 gün primden eyt den emekli oldum.Bubaradaki fazla prim farklarida bir zahmet düzenlenip maaşlara eklense iyi olur.3600/5400/7200 ... Devamını Gör