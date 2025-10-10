Pazar Yerinin Ortasında 2500 Yıllık Hazine Bulundu: Yüzlerce Altın ve Gümüş Sikke ile Takılar

Yerel yönetimden yapılan bir açıklamaya göre, antik nesneler son beş yılda ülkenin batısındaki Plzeň (Pilsen) bölgesinde adı açıklanmayan bir arkeolojik sahada yürütülen kazılar sırasında keşfedildi. Sahadan paylaşılan fotoğraflar, hayvan benzeri tasvirler taşıyan küçük, ayrıntılı altın ve gümüş sikkelerin yanı sıra altın takı parçalarının gün yüzüne çıkarıldığını gösteriyor. Ekip ayrıca, altın ve gümüş külçe parçaları ile bronz tokalar, iğneler, bilezikler, kolyeler ve bir at figürini dâhil olmak üzere çeşitli başka metal nesnelerin de bulunduğunu bildirdi.

Eserlerin bir kısmı, Orta Çağdan 18. yüzyıla kadar önemli bir Sistersiyen manastırı nedeniyle Hıristiyan hac merkezi olan, yakındaki Mariánská Týnice köyündeki bir müzede sergileniyor.