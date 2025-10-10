Pazar Yerinin Ortasında 2500 Yıllık Hazine Bulundu: Yüzlerce Altın ve Gümüş Sikke ile Takılar
Çekya’da, yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen antik bir Kelt pazarında yüzlerce altın ve gümüş sikke, takılar ve diğer eserler ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, buluntuların Kelt uygarlığının Orta Avrupa’daki varlığına dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.
Çek Cumhuriyeti’ndeki arkeologlar, yaklaşık 2.500 yıllık sikkeler, altın takılar ve diğer eserlerden oluşan bir koleksiyon ortaya çıkardı.
Buluntuların yalnızca bir kısmı müzede sergileniyor.
