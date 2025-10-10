onedio
Pazar Yerinin Ortasında 2500 Yıllık Hazine Bulundu: Yüzlerce Altın ve Gümüş Sikke ile Takılar

Ali Can YAYCILI
10.10.2025 - 08:24

Çekya’da, yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen antik bir Kelt pazarında yüzlerce altın ve gümüş sikke, takılar ve diğer eserler ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, buluntuların Kelt uygarlığının Orta Avrupa’daki varlığına dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

Kaynak: https://arkeofili.com/cekyadaki-olasi...
Çek Cumhuriyeti’ndeki arkeologlar, yaklaşık 2.500 yıllık sikkeler, altın takılar ve diğer eserlerden oluşan bir koleksiyon ortaya çıkardı.

Yerel yönetimden yapılan bir açıklamaya göre, antik nesneler son beş yılda ülkenin batısındaki Plzeň (Pilsen) bölgesinde adı açıklanmayan bir arkeolojik sahada yürütülen kazılar sırasında keşfedildi. Sahadan paylaşılan fotoğraflar, hayvan benzeri tasvirler taşıyan küçük, ayrıntılı altın ve gümüş sikkelerin yanı sıra altın takı parçalarının gün yüzüne çıkarıldığını gösteriyor. Ekip ayrıca, altın ve gümüş külçe parçaları ile bronz tokalar, iğneler, bilezikler, kolyeler ve bir at figürini dâhil olmak üzere çeşitli başka metal nesnelerin de bulunduğunu bildirdi.

Eserlerin bir kısmı, Orta Çağdan 18. yüzyıla kadar önemli bir Sistersiyen manastırı nedeniyle Hıristiyan hac merkezi olan, yakındaki Mariánská Týnice köyündeki bir müzede sergileniyor.

Buluntuların yalnızca bir kısmı müzede sergileniyor.

Müze müdürü Pavel Kodera, açıklamada, “En benzersiz parçalar güvenli bir yerde muhafaza ediliyor ve tüm araştırmanın uzman değerlendirmesi tamamlandıktan sonra sunulacak” diyor. Bu keşif, Çekya’daki ilk Kelt koleksiyonu değil. Temmuz ayında, arkeologlar ülkenin Bohemya bölgesindeki 2.200 yıllık bir Kelt yerleşiminden yüzlerce sikke ve 1.000’den fazla takı parçası bulduklarını bildirmişti.

