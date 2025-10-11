onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kıskanmak Dizisinde Seniha’nın Geçmişi Ortaya Çıkıyor: Bir Oyuncu Daha Kadroya Katıldı!

Kıskanmak Dizisinde Seniha’nın Geçmişi Ortaya Çıkıyor: Bir Oyuncu Daha Kadroya Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.10.2025 - 16:47

NOW’da izleyiciyle buluşan Kıskanmak dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından oldu. İzleyiciler dizinin hikayesi karşısında adeta ekrana kiltileniyor. Başarılı oyuncu kadrosu da seyir zevkini etkiliyor. Şimdiyse Özgü Namal’ın hayat verdiği Seniha karakterinin geçmişiyle ilgili kadroda hareketlilik var. Geçtiğimiz gün Mahir Günşiray’ın kadroya katıldığını aktarmıştık. Bugün ise bir başka ismin daha diziye dahil olduğunu duyurmak için sizlerleyiz. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı’nın başrollerindeki dizi ilk bölümleriyle kendini sevdirmiş durumda.

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı’nın başrollerindeki dizi ilk bölümleriyle kendini sevdirmiş durumda.

Dizi aslında Seniha’nın hayatı ve planları üzerine kurulu. Takip ediyorsanız sizler de bilirsiniz Seniha, üniversiteyi hocasıyla aralarında çıkan aşk iddiaları nedeniyle bırakmak zorunda kalmıştı. Şimdi bu olayların işlenmesi için kadroya yeni isimler katılıyor.

Yeni isimlerden biri de Hande Dane oldu.

Yeni isimlerden biri de Hande Dane oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hande Dane, dizide Seniha’nın üniversiteden doçent arkadaşı olan Aslıhan karakterine hayat verecek. Konuk oyuncuyla birlikte üniversitede yaşanan olayların gelişimini izleyeceğiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın