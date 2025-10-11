Kıskanmak Dizisinde Seniha’nın Geçmişi Ortaya Çıkıyor: Bir Oyuncu Daha Kadroya Katıldı!

NOW’da izleyiciyle buluşan Kıskanmak dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından oldu. İzleyiciler dizinin hikayesi karşısında adeta ekrana kiltileniyor. Başarılı oyuncu kadrosu da seyir zevkini etkiliyor. Şimdiyse Özgü Namal’ın hayat verdiği Seniha karakterinin geçmişiyle ilgili kadroda hareketlilik var. Geçtiğimiz gün Mahir Günşiray’ın kadroya katıldığını aktarmıştık. Bugün ise bir başka ismin daha diziye dahil olduğunu duyurmak için sizlerleyiz. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş