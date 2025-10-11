Kıskanmak Dizisinde Seniha’nın Geçmişi Ortaya Çıkıyor: Bir Oyuncu Daha Kadroya Katıldı!
NOW’da izleyiciyle buluşan Kıskanmak dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından oldu. İzleyiciler dizinin hikayesi karşısında adeta ekrana kiltileniyor. Başarılı oyuncu kadrosu da seyir zevkini etkiliyor. Şimdiyse Özgü Namal’ın hayat verdiği Seniha karakterinin geçmişiyle ilgili kadroda hareketlilik var. Geçtiğimiz gün Mahir Günşiray’ın kadroya katıldığını aktarmıştık. Bugün ise bir başka ismin daha diziye dahil olduğunu duyurmak için sizlerleyiz. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı’nın başrollerindeki dizi ilk bölümleriyle kendini sevdirmiş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni isimlerden biri de Hande Dane oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın