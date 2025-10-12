onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz, Konserinde 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'yü Andı!

Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz, Konserinde 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'yü Andı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.10.2025 - 23:39

İçerik Devam Ediyor

Arabeskin en önemli isimlerinden biri olan Güllü 26 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, vefat eden Güllü'yü konserinde anmayı unutmadı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, bu gece Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'yü andı.

Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki 6. katta bulunan evinin camından düşerek vefat etmişti.

Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki 6. katta bulunan evinin camından düşerek vefat etmişti.

Vefat ettiği günden bu yana, ölümünün sebebi tartışma konusu oldu. En son cinayet büroya devredilen davada Güllü'nün tırnak arasından alınan örneklerde herhangi bir başka DNA'ya rastlanmadığı ortaya çıkmıştı. 

Güllü hakkında türlü türlü senaryolar üretilmeye devam ederken ünlüler dünyası yasa boğuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın