Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz, Konserinde 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'yü Andı!

Arabeskin en önemli isimlerinden biri olan Güllü 26 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, vefat eden Güllü'yü konserinde anmayı unutmadı!
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, bu gece Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'yü andı.
Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki 6. katta bulunan evinin camından düşerek vefat etmişti.
