Aşiret Dizisi Halef, Yalan Dünya’daki Fırat’ın Yazgısı’na Benzetilince X Kullanıcıları Mizahta Şov Yaptı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.10.2025 - 15:12

NOW’da başlayan yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, izleyiciye kendini sevirmeyi başardı. Reyting sonuçları oldukça iyi geliyor. Ancak X’teki diziseverlerin dikkatiyle Halef, Yalan Dünya’daki Fırat’ın Yazgısı’na benzetilince goygoy da eksik olmadı. Aşiret dizilerine otomatik yüklenen bazı özellikler oluyor. Onlardan biri de ağıtlar biliyorsunuz ki. Diziler de bu yönden benzer görüldü. Ancak Fırat’ın Yazgısı komedi için zaten tiye almak adına çekilmişti… Gelin yorumlara geçelim!

Önce Halef’ten bir sahne verelim 👇

Ve Fırat’ın Yazgısı’ndan bir kesit 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
