Aşiret Dizisi Halef, Yalan Dünya’daki Fırat’ın Yazgısı’na Benzetilince X Kullanıcıları Mizahta Şov Yaptı!
NOW’da başlayan yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, izleyiciye kendini sevirmeyi başardı. Reyting sonuçları oldukça iyi geliyor. Ancak X’teki diziseverlerin dikkatiyle Halef, Yalan Dünya’daki Fırat’ın Yazgısı’na benzetilince goygoy da eksik olmadı. Aşiret dizilerine otomatik yüklenen bazı özellikler oluyor. Onlardan biri de ağıtlar biliyorsunuz ki. Diziler de bu yönden benzer görüldü. Ancak Fırat’ın Yazgısı komedi için zaten tiye almak adına çekilmişti… Gelin yorumlara geçelim!
Önce Halef’ten bir sahne verelim 👇
Ve Fırat’ın Yazgısı’ndan bir kesit 👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
