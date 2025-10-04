Deha Dizisindeki Aksiyon Sahnesinde Kafa Atılan Vitrinin Gerçek Cam Olduğu İddia Edildi
Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Taner Ölmez ve Uğur Polat’ın başlıca rolleri paylaştığı Deha dizisinin kamera arkasından görüntüler sosyal medyada viral oldu. @yunusemre.alalmis adlı Instagram kullanıcısı aksiyon sahnesinin nasıl çekildiğini paylaştı. Ancak dikkat çeken durum kafa atılan vitrinin şeker değil cam olduğunu iddia etmesiydi. Gelin birlikte izleyelim!
İşte o anlar
Aksiyon sahnelerinde yaralanmanın önüne geçebilmek için alınan birtakım önlemler var.
