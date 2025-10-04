onedio
Deha Dizisindeki Aksiyon Sahnesinde Kafa Atılan Vitrinin Gerçek Cam Olduğu İddia Edildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
04.10.2025 - 13:41

Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Taner Ölmez ve Uğur Polat’ın başlıca rolleri paylaştığı Deha dizisinin kamera arkasından görüntüler sosyal medyada viral oldu. @yunusemre.alalmis adlı Instagram kullanıcısı aksiyon sahnesinin nasıl çekildiğini paylaştı. Ancak dikkat çeken durum kafa atılan vitrinin şeker değil cam olduğunu iddia etmesiydi. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

Aksiyon sahnelerinde yaralanmanın önüne geçebilmek için alınan birtakım önlemler var.

Onlardan biri de cam yerine şekerden yapılan cam görünümlü eşyalar kullanmak. Siz ne düşünüyorsunuz, video için ortaya atılan “gerçek camdı” iddiasına gerçek midir? Yorumlarda buluşalım!

