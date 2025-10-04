onedio
Uğur Güneş ve Seda Bakan’ın Başrolündeki Rüya Gibi Dizisinin Setinden İlk Görüntüler Heyecanı Yükseltti!

Uğur Güneş ve Seda Bakan'ın Başrolündeki Rüya Gibi Dizisinin Setinden İlk Görüntüler Heyecanı Yükseltti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.10.2025 - 12:43

Show TV’de yayınlanmak üzere Kadife Kelepçe adıyla duyurulan yeni dizi, geçtiğimiz hafta isim değişikliğiyle gündemdeydi. Uğur Güneş ve Seda Bakan’ın başrolündeki dizinin yeni adı Aydan Hanım olacaktı ki son karar Rüya Gibi ile ekranla buluşması yönünde oldu. Şimdiyse dizi sete çıktı ve setten ilk kareler paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim!

Uğur Güneş ve Seda Bakan objektiflere poz verdi!

Nasıl buldunuz ikiliyi? Erol Avcı’nın yapımcılığındaki diziyi, TMC Film üstleniyor. Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in senaryoyu yazarken, Selim Demirdelen ise yönetmen koltuğunda.

Dizinin kadrosu Uğur Güneş ve Seda Bakan’ın yanı sıra birbirinden başarılı isimlerle dolu.

Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan , Devrim Yakut ve Menderes Samancılar kadronun heyecan yaratan isimlerinden.

Dizinin şu an için ne zaman yayınlanacağı netleşmedi.

Bir an önce izleyiciyle buluşabilmek adına ekip hazırlıklara tam gaz devam ediyor. Bakalım diğer dizilerle birlikte şansı olacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
