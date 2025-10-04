Uğur Güneş ve Seda Bakan’ın Başrolündeki Rüya Gibi Dizisinin Setinden İlk Görüntüler Heyecanı Yükseltti!

Show TV’de yayınlanmak üzere Kadife Kelepçe adıyla duyurulan yeni dizi, geçtiğimiz hafta isim değişikliğiyle gündemdeydi. Uğur Güneş ve Seda Bakan’ın başrolündeki dizinin yeni adı Aydan Hanım olacaktı ki son karar Rüya Gibi ile ekranla buluşması yönünde oldu. Şimdiyse dizi sete çıktı ve setten ilk kareler paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim!