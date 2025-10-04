onedio
Eşref Tek’in Kavga Sahnelerine Nasıl Hazırlandığı Ortaya Çıktı: Çağatay Ulusoy Yine Büyüledi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.10.2025 - 09:44

Aksiyon dizinlerinde kavga sahnelerini izlerken etkilensek de gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. Bir sosyal medya kullanıcısı da Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya setinden paylaşımıyla etkileşimleri topladı. Çağatay Ulusoy’un Eşref Tek karakterinin kavga sahnelerine hazırlanışı kaydedilmişti. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

Eşref Rüya her bölümüyle daha da sürükleyici bir hikayeyle karşılıyor bizi.

Böyle devam ederse uzun soluklu dizilerimizden olacak gibi görünüyor. Başrollerin performanslarını konuşmaya gerek bile yok. Demet Özdemir de Çağatay Ulusoy da her hafta alkışları topluyor!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
