Eşref Tek’in Kavga Sahnelerine Nasıl Hazırlandığı Ortaya Çıktı: Çağatay Ulusoy Yine Büyüledi!
Aksiyon dizinlerinde kavga sahnelerini izlerken etkilensek de gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. Bir sosyal medya kullanıcısı da Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya setinden paylaşımıyla etkileşimleri topladı. Çağatay Ulusoy’un Eşref Tek karakterinin kavga sahnelerine hazırlanışı kaydedilmişti. Gelin birlikte izleyelim!
İşte o anlar 👇
Eşref Rüya her bölümüyle daha da sürükleyici bir hikayeyle karşılıyor bizi.
