Halef Setinden Eğlenceli Anlar: Şive Koçunun İlhan Şen’i Seslendirmesi Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.10.2025 - 08:45

Halef: Köklerin Çağrısı NOW’da yayına başlamasıyla birlikte günden güne reytinglerde zirveye yerleşiyor. Diziseverler merak uyandıran hikayesiyle Halef’in yeni bölümünü adeta iple çekiyor. Şimdiyse setten tatlı bir an sosyal medyada viral oldu. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

Şive koçunun yeteneği karşısında hepimiz büyülendik.

Şive koçunun yeteneği karşısında hepimiz büyülendik.

Söz konusu aşiret dizisi olunca o topraklarda şive öğrenmeden de olmaz tabii. Kimi oyuncular şive konusunu hemen çözerken kiminde zaman alabiliyor. Bakalım İlhan Şen’i şive koçunun seslendirmesi olmadan bu seviyede ne zaman izleyeceğiz?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
