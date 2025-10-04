onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Sosyal Medya Gündemini Kaçırmıyor: Ustalara Avokadolu Kuru Fasulye Yapan Kadına Gönderme!

Kızılcık Şerbeti Sosyal Medya Gündemini Kaçırmıyor: Ustalara Avokadolu Kuru Fasulye Yapan Kadına Gönderme!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.10.2025 - 11:17

Geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nde dikkat çeken bir detay oldu. Dizide daha öncesinde de sosyal medyada yaşanan olayların konu olduğunu görmüştük. Bu sefer TikTok’ta meşhur olan bir kadını ele aldılar. Melisa Özkan adlı TikTok kullanıcısı yaratıcı tabaklar hazırlamasıyla ilgi çeken bir içerik üreticisi. Ama evinde çalışan ustalara avokadolu kuru fasulye yapması epey mizah konusu olmuştu. Kızılcık Şerbeti de buna değinmeden edemedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya kullanıcıları ustaların avokadolu kuru fasulye yemek istemediği konusunda hemfikirdi.

Sosyal medya kullanıcıları ustaların avokadolu kuru fasulye yemek istemediği konusunda hemfikirdi.

Kızılcık Şerbeti’nde de çiçek sunumlarıyla avokadolu kuru fasulye tabağı görmek izleyicilere sürpriz oldu. Tabii olayı bilenler için güldüren anlar yaşandı. İşte yukarıdaki fotoğraflar diziden kesitlere ait.

Ve TikTok kullanısıcı Melisa Özkan’ın orijinal videosu 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın