Kızılcık Şerbeti Sosyal Medya Gündemini Kaçırmıyor: Ustalara Avokadolu Kuru Fasulye Yapan Kadına Gönderme!

Geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nde dikkat çeken bir detay oldu. Dizide daha öncesinde de sosyal medyada yaşanan olayların konu olduğunu görmüştük. Bu sefer TikTok’ta meşhur olan bir kadını ele aldılar. Melisa Özkan adlı TikTok kullanıcısı yaratıcı tabaklar hazırlamasıyla ilgi çeken bir içerik üreticisi. Ama evinde çalışan ustalara avokadolu kuru fasulye yapması epey mizah konusu olmuştu. Kızılcık Şerbeti de buna değinmeden edemedi.