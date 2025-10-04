Uyarlama Olan Aşk ve Gözyaşı’nda Hande Erçel ve Barış Arduç Orijinal Dizideki Sahneyle Kıyaslandı
ATV’de ekrana gelen Aşk ve Gözyaşı dizisi her hafta yeni bölümün ardından gündeme geliyor. Queen of Tears dizisinden uyarlama olan Aşk ve Gözyaşı bu hafta da kıyaslama ile konuşuldu. Sahnelerin orijinal diziyle neredeyse birebir çekilmesi izleyicileri de “benzedi mi acaba?” merakına düşürüyor. Gelin bu haftaki sahnelere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte karşılaştırma 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzleyiciler ise ikiye bölündü.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın