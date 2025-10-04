onedio
Uyarlama Olan Aşk ve Gözyaşı’nda Hande Erçel ve Barış Arduç Orijinal Dizideki Sahneyle Kıyaslandı

Uyarlama Olan Aşk ve Gözyaşı’nda Hande Erçel ve Barış Arduç Orijinal Dizideki Sahneyle Kıyaslandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.10.2025 - 12:11

ATV’de ekrana gelen Aşk ve Gözyaşı dizisi her hafta yeni bölümün ardından gündeme geliyor. Queen of Tears dizisinden uyarlama olan Aşk ve Gözyaşı bu hafta da kıyaslama ile konuşuldu. Sahnelerin orijinal diziyle neredeyse birebir çekilmesi izleyicileri de “benzedi mi acaba?” merakına düşürüyor. Gelin bu haftaki sahnelere birlikte bakalım!

İşte karşılaştırma 👇

İzleyiciler ise ikiye bölündü.

Kimi Hande Erçel ve Barış Arduç’un performansını beğense de kimileri dizinin orijinalinin daha iyi olduğunu dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

