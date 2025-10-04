Gurur Tablosu: Melike Şahin 4 Ayrı Kategoriyle 68. Grammy Ödülleri’nde Değerlendirmeye Kabul Edildi!
Ünlü şarkıcı Melike Şahin son yılların en popüler isimlerinden. Onu ilk olarak Tutuşmuş Beraber parçasıyla tanımış, ardından da Deli Kan, Diva Yorgun gibi parçalarıyla adını hafızalarımıza kazımıştık. Kendisi şimdiyse tüm Türkiye’yi gururlandıracak bir konuyla gündemde. Gelin detaylara geçelim!
2017-2018 yıllarından bu yana müzik dünyasında yer edinebilmek için emek veren Melike Şahin, bugün en popülerler arasında.
Şahin, 68. Grammy Ödülleri’nde 4 ayrı kategoride değerlendirilecek!
