Gurur Tablosu: Melike Şahin 4 Ayrı Kategoriyle 68. Grammy Ödülleri’nde Değerlendirmeye Kabul Edildi!

04.10.2025 - 10:13

Ünlü şarkıcı Melike Şahin son yılların en popüler isimlerinden. Onu ilk olarak Tutuşmuş Beraber parçasıyla tanımış, ardından da Deli Kan, Diva Yorgun gibi parçalarıyla adını hafızalarımıza kazımıştık. Kendisi şimdiyse tüm Türkiye’yi gururlandıracak bir konuyla gündemde. Gelin detaylara geçelim!

2017-2018 yıllarından bu yana müzik dünyasında yer edinebilmek için emek veren Melike Şahin, bugün en popülerler arasında.

Konser biletleri açıklanmasıyla tükenen sanatçı, şarkılarıyla insanı büyülemeyi başarıyor. Şimdiyse verilen müjdeyle hem kendisi adına hem de ülkemiz adına gurur yaşadık!

Şahin, 68. Grammy Ödülleri’nde 4 ayrı kategoride değerlendirilecek!

Kategoriler şu şekilde 👇

Best Global Music Album: AKKOR

Best Global Music Performance: Canın Beni Çekti

Best Engineered Album, Non-Classical: AKKOR

Best Immersive Audio Album: AKKOR

