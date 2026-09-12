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Dolandırıcıların Hedefindeki Yeni Sistem: Sahte QR Kodlarla Banka Bilgileriniz Çalınabilir

Dolandırıcıların Hedefindeki Yeni Sistem: Sahte QR Kodlarla Banka Bilgileriniz Çalınabilir

Dolandırıcılık
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 23:24
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Restoran masalarından otopark sayaçlarına kadar her yerde karşımıza çıkan QR kodlar artık dolandırıcıların hedefinde. ABD Federal Ticaret Komisyonu, 3 Eylül 2026'da bir uyarı yayımladı. Kuruma göre dolandırıcılar gerçek ödeme kodlarının üzerine sahte etiket yapıştırıyor. Kullanıcı kodu taradığında işletmenin sayfası yerine sahte bir siteye yönlendirilebiliyor.

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Otopark sayaçlarındaki gerçek QR kodların üzerine yapıştırılan sahte etiketler kullanıcıyı yanlış sayfaya yönlendiriyor.

Otopark sayaçlarındaki gerçek QR kodların üzerine yapıştırılan sahte etiketler kullanıcıyı yanlış sayfaya yönlendiriyor.

Dolandırıcının en basit yöntemi ödeme noktasındaki kodu değiştirmek. Kendi hazırladığı etiketi gerçek QR kodun üzerine yapıştırıyor. ABD'de otopark sayaçlarında böyle vakalar bildirildi. Etiketin kenarının kalkmış olması ya da altında başka bir kod bulunması şüphe nedeni sayılıyor.

FBI, bazı sahte QR kodların kullanıcıları zararlı yazılım indirmeye yönlendirdiğini bildiriyor.

FBI, bazı sahte QR kodların kullanıcıları zararlı yazılım indirmeye yönlendirdiğini bildiriyor.

Sahte bağlantı gerçek bir şirketin sitesini taklit eden sayfaya açılabiliyor. Kullanıcı orada kart numarası ya da parola girdiğinde bilgiler dolandırıcının eline geçiyor. FBI, bazı QR kodların telefona zararlı yazılım bulaştırmak için kullanıldığını açıkladı. Bilinmeyen kaynaktan gelen bir kodu taramamak ve uygulamalara verilen izinlere dikkat etmek öneriliyor.

Telefon kodu okuduktan sonra açılan bağlantının adresi kontrol edilmeden ödemeye geçilmemesi gerekiyor.

Telefon kodu okuduktan sonra açılan bağlantının adresi kontrol edilmeden ödemeye geçilmemesi gerekiyor.

QR kodun görünüşüne bakarak güvenli olup olmadığı anlaşılamıyor. Asıl kontrol, kod okunduktan sonra açılan bağlantıda yapılmalı. Çoğu okuyucu siteye girmeden önce adresi gösteriyor. Kurumun adında tek harf değişse bile adres gerçekmiş gibi görünebiliyor.

Ticaret Bakanlığı, Hızlı Geçiş Sistemi görünümlü mesajlarla yapılan dolandırıcılık örneklerini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Hızlı Geçiş Sistemi görünümlü mesajlarla yapılan dolandırıcılık örneklerini duyurdu.

Bakanlık, 20 Mayıs 2026'daki açıklamasında Hızlı Geçiş Sistemi üzerinden yapılan sahte mesajlara değindi. 'Geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız' yazan mesajlar kullanıcıyı sahte sayfaya yönlendiriyor. Şüpheli bir sayfaya bilgi girildiyse parolanın hemen değiştirilmesi gerekiyor. Aynı parolayı kullanan başka hesaplar da bu durumda kontrol edilmeli.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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