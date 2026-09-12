Dolandırıcıların Hedefindeki Yeni Sistem: Sahte QR Kodlarla Banka Bilgileriniz Çalınabilir

Dolandırıcının en basit yöntemi ödeme noktasındaki kodu değiştirmek. Kendi hazırladığı etiketi gerçek QR kodun üzerine yapıştırıyor. ABD'de otopark sayaçlarında böyle vakalar bildirildi. Etiketin kenarının kalkmış olması ya da altında başka bir kod bulunması şüphe nedeni sayılıyor.