Dolandırıcıların Hedefindeki Yeni Sistem: Sahte QR Kodlarla Banka Bilgileriniz Çalınabilir
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Restoran masalarından otopark sayaçlarına kadar her yerde karşımıza çıkan QR kodlar artık dolandırıcıların hedefinde. ABD Federal Ticaret Komisyonu, 3 Eylül 2026'da bir uyarı yayımladı. Kuruma göre dolandırıcılar gerçek ödeme kodlarının üzerine sahte etiket yapıştırıyor. Kullanıcı kodu taradığında işletmenin sayfası yerine sahte bir siteye yönlendirilebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otopark sayaçlarındaki gerçek QR kodların üzerine yapıştırılan sahte etiketler kullanıcıyı yanlış sayfaya yönlendiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FBI, bazı sahte QR kodların kullanıcıları zararlı yazılım indirmeye yönlendirdiğini bildiriyor.
Telefon kodu okuduktan sonra açılan bağlantının adresi kontrol edilmeden ödemeye geçilmemesi gerekiyor.
Ticaret Bakanlığı, Hızlı Geçiş Sistemi görünümlü mesajlarla yapılan dolandırıcılık örneklerini duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın