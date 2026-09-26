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Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Olan Burcu Biricik'in Görüntüleri Endişe Yarattı!

Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Olan Burcu Biricik'in Görüntüleri Endişe Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 08:39
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Uzun süredir dizi setlerinden uzak duran Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı. Oyuncunun mekanda üzgün görülmesi merak uyandırırken, Biricik bunun sebebini kendi ağzından anlattı.

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Burcu Biricik, kızı Luna'nın doğumundan sonra set hayatına ara vermişti.

Burcu Biricik, kızı Luna'nın doğumundan sonra set hayatına ara vermişti.

2016 yılında eşi Emre Yetkin ile evlenen Biricik, çiftin 15 Temmuz 2024'te dünyaya gelen kızları Luna'nın ardından kamera karşısına çıkmayı bırakıp hayatını tamamen ailesine ayırmıştı.

Çift, kızlarına doğayla iç içe bir çocukluk yaşatmak için Ayvalık'a yerleşti.

Çift, kızlarına doğayla iç içe bir çocukluk yaşatmak için Ayvalık'a yerleşti.

Burcu Biricik ve Emre Yetkin, şehir hayatından uzaklaşarak Ayvalık'ta 5 odalı butik bir otel açtı. Küçükköy'deki evinde tarım ve doğal ürünlerle de ilgilenen oyuncu, bu tercihin temel sebebinin kızına huzurlu bir çocukluk sunmak olduğunu belirtiyor.

Burcu Biricik, Beyoğlu'nda eşiyle birlikte objektiflere yansıdı.

Burcu Biricik, Beyoğlu'nda eşiyle birlikte objektiflere yansıdı.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Biricik, yeni bir proje için görüşmeler yaptığını belirterek yakın zamanda sete dönebileceğinin sinyalini verdi.

Mekanda üzgün görülmesinin sebebini açıkladı.

Mekanda üzgün görülmesinin sebebini açıkladı.

Kendisine neden üzgün göründüğü sorulan Biricik, 'Ev işi, annelik... Anneliğin verdiği birtakım duygular. Hem işi var etmek hem de bir bünyenin annesi olmakla alakalı. Öyle bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani' diyerek durumu açıkladı.

Kısacası, Burcu Biricik'in bu duygusal anı, aslında yeni annelik döneminin doğal bir yansıması olarak yorumlandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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