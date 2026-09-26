Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Olan Burcu Biricik'in Görüntüleri Endişe Yarattı!

Kendisine neden üzgün göründüğü sorulan Biricik, 'Ev işi, annelik... Anneliğin verdiği birtakım duygular. Hem işi var etmek hem de bir bünyenin annesi olmakla alakalı. Öyle bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani' diyerek durumu açıkladı.

Kısacası, Burcu Biricik'in bu duygusal anı, aslında yeni annelik döneminin doğal bir yansıması olarak yorumlandı.