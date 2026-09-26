Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Olan Burcu Biricik'in Görüntüleri Endişe Yarattı!
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Uzun süredir dizi setlerinden uzak duran Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı. Oyuncunun mekanda üzgün görülmesi merak uyandırırken, Biricik bunun sebebini kendi ağzından anlattı.
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Burcu Biricik, kızı Luna'nın doğumundan sonra set hayatına ara vermişti.
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Çift, kızlarına doğayla iç içe bir çocukluk yaşatmak için Ayvalık'a yerleşti.
Burcu Biricik, Beyoğlu'nda eşiyle birlikte objektiflere yansıdı.
Mekanda üzgün görülmesinin sebebini açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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