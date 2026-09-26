Dev Yemek Anketi: Bu İkilemlerde Seçimlerini Söyle!

Türk mutfağında bazı seçimlerin doğru cevabı yoktur; çünkü ikisi de ayrı güzel, ayrı vazgeçilmezdir. Önüne sarma ve içli köfte koyunca hangisine uzanırsın? Pide mi lahmacun mu, mantı mı kebap mı? Şimdi X mi Y mi? formatındaki bu yemek savaşında tamamen damak zevkine göre seçimlerini yap. Bakalım yemek tercihlerin seni ne kadar farklı yapıyor?