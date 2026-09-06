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Bir Kahvaltı Tabağı Seç, Güne Nasıl Başladığını Söyleyelim!

Bir Kahvaltı Tabağı Seç, Güne Nasıl Başladığını Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 09:01
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Kahvaltı, yalnızca güne başlamak için yediğimiz birkaç yiyecekten ibaret değil; aslında güne hangi ruh haliyle yaklaştığımızı da biraz ele veriyor. Kimi güne hafif, dengeli ve enerjik başlamayı severken kimi geleneksel bir kahvaltı sofrasının keyfinden vazgeçemiyor. Bazılarımız içinse sabahın erken saatlerinde sağlıklı seçimler yapmak yerine “Bugünlük böyle olsun” demek çok daha kolay!

Şimdi önündeki üç kahvaltı tabağından sana en çekici geleni seç. Çok düşünme, hangisini gördüğünde “İşte benim kahvaltım!” diyorsan onu işaretle. Seçimin; günlük alışkanlıklarını, hayata yaklaşımını, enerjini nasıl kullandığını ve sabah saatlerindeki karakterini şaşırtıcı şekilde ortaya çıkarabilir.

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Bir Kahvaltı Tabağı Seç, Güne Nasıl Başladığını Söyleyelim!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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