article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
, Yemek Testleri
Pizzanı Seç, Karar Verme Tarzını Söyleyelim!

Pizzanı Seç, Karar Verme Tarzını Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 10:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir pizza sipariş etmek dışarıdan bakıldığında dünyanın en kolay kararlarından biri gibi görünebilir. Ama işin içine hamur kalınlığı, sos, peynir, ana malzemeler, sebzeler, ekstra soslar ve hatta kenar dolgusu girdiğinde işler biraz değişiyor. Kimi insan menüyü saniyeler içinde görüp karar verirken kimi insan bütün seçenekleri tek tek değerlendirip en sonunda yine ilk düşündüğü pizzaya döner!

Peki sen pizza seçerken nasıl hareket ediyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pizzanı Seç, Karar Verme Tarzını Söyleyelim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın