Pizzanı Seç, Karar Verme Tarzını Söyleyelim!

Bir pizza sipariş etmek dışarıdan bakıldığında dünyanın en kolay kararlarından biri gibi görünebilir. Ama işin içine hamur kalınlığı, sos, peynir, ana malzemeler, sebzeler, ekstra soslar ve hatta kenar dolgusu girdiğinde işler biraz değişiyor. Kimi insan menüyü saniyeler içinde görüp karar verirken kimi insan bütün seçenekleri tek tek değerlendirip en sonunda yine ilk düşündüğü pizzaya döner!

Peki sen pizza seçerken nasıl hareket ediyorsun?