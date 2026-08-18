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Ejderha mı, Siren mi, Anka Kuşu mu? Efsanevi Yaratığını Seç!

Ejderha mı, Siren mi, Anka Kuşu mu? Efsanevi Yaratığını Seç!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 18:01
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Ejderhalar yalnızca ateş püskürten yaratıklar, sirenler yalnızca insanları büyüleyen gizemli varlıklar, anka kuşları ise yalnızca küllerinden doğan karakterler değil. Her efsanevi yaratığın kendine özgü bir enerjisi, insanlarda bıraktığı bir iz ve temsil ettiği farklı bir karakter yapısı var.

Peki senin enerjin hangisine daha yakın? Güçlü ve ulaşılmaz bir ejderha mı, gizemli ve çekici bir siren mi, küllerinden tekrar tekrar doğan bir anka kuşu mu, yoksa gecenin sessizliğinde her şeyi gözlemleyen bir vampir mi?

Haydi öğrenelim!

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Ejderha mı, Siren mi, Anka Kuşu mu? Efsanevi Yaratığını Seç!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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