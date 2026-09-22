Onedio'nun Yeni Oyunu Çaprazla Seni Bekliyor!

Gelelim liderlik tablosuna...

Çaprazla'da doğru çözdüğün her kelime, kelime uzunluğu × 5 puan kazandırır. Bulmacayı Çöz kullanmadan bitirirsen +50 bonus puan alırsın. Harf, Kelime ve Kontrol yalnızca aşağıdaki cezayı düşer. Çöz, senin doğru doldurmadığın kelimelerin puanını da siler.

Örneğin;

8 harfli bir kelime 40 puan kazandırır.

Bir kez Kelime yardımı alırsan bu puandan 15 düşer.

Oyunu açar açmaz Çöz'e basarsan puanın 0 olur.

Ne kadar puan, o kadar yüksek sıralama demek!

Çaprazla her gün aynı saatte yeni bulmaca ile seni bekliyor olacak.

Sen de aramıza buraya tıklayarak katılabilirsin.