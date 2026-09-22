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Yaşam
Onedio'nun Yeni Oyunu Çaprazla Seni Bekliyor!

Onedio'nun Yeni Oyunu Çaprazla Seni Bekliyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 17:06
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Onedio'nun yepyeni oyunlarına doyamadığını biliyoruz! Tam da sana göre, yepyeni bir oyunla geldik.

Yeni oyunumuz Çaprazla'da hem beynini çalıştıracak hem genel kültürünü konuşturacak hem de arkadaşlarınla tatlı bir rekabete gireceksin. 

Bakalım günün sonunda ismini liderlik tablosuna yazdırabilecek misin? 👀

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Yeni Oyunumuzla Tanıştın mı? Karşında: Çaprazla!

Yeni Oyunumuzla Tanıştın mı? Karşında: Çaprazla!

Burada tek yapman gereken, ipuçlarını okuyarak doğru cevapları ızgaraya yerleştirmek olacak. Fakat öyle kolay sanma! Bu oyunda liderlik tablosuna yerleşmek için genel kültürünün yüksek olması gerekiyor. E tabii zamana karşı yarıştığını da unutmamalısın! 

NASIL OYNANIR?

  • Bir hücreye dokunarak aktif kelimeyi seç

  • Aynı hücreye tekrar dokunarak yön değiştir (yatay / dikey)

  • Klavyeden veya ekran klavyesinden harf gir

  • Ok tuşları ve Tab ile ipuçları arasında gezin

  • Tüm kelimeler doğru doldurulduğunda bulmaca tamamlanır

YARDIMLAR

  • Harf: Aktif hücrenin doğru harfini gösterir

  • Kelime: Aktif kelimeyi tamamen doldurur

  • Kontrol: Yanlış harfleri işaretler

  • Çöz: Tüm bulmacayı açar (senin çözmediğin kelimeler puan getirmez, +50 bonus iptal olur)

Peki Çaprazla'da Nasıl Puan Kazanırsın?

Peki Çaprazla'da Nasıl Puan Kazanırsın?

Gelelim liderlik tablosuna...

Çaprazla'da doğru çözdüğün her kelime, kelime uzunluğu × 5 puan kazandırır. Bulmacayı Çöz kullanmadan bitirirsen +50 bonus puan alırsın. Harf, Kelime ve Kontrol yalnızca aşağıdaki cezayı düşer. Çöz, senin doğru doldurmadığın kelimelerin puanını da siler.

Örneğin;

  • 8 harfli bir kelime 40 puan kazandırır. 

  • Bir kez Kelime yardımı alırsan bu puandan 15 düşer. 

  • Oyunu açar açmaz Çöz'e basarsan puanın 0 olur.

Ne kadar puan, o kadar yüksek sıralama demek!

Çaprazla her gün aynı saatte yeni bulmaca ile seni bekliyor olacak.

Sen de aramıza buraya tıklayarak katılabilirsin.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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