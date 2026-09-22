Onedio'nun Yeni Oyunu Çaprazla Seni Bekliyor!
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Onedio'nun yepyeni oyunlarına doyamadığını biliyoruz! Tam da sana göre, yepyeni bir oyunla geldik.
Yeni oyunumuz Çaprazla'da hem beynini çalıştıracak hem genel kültürünü konuşturacak hem de arkadaşlarınla tatlı bir rekabete gireceksin.
Bakalım günün sonunda ismini liderlik tablosuna yazdırabilecek misin? 👀
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Yeni Oyunumuzla Tanıştın mı? Karşında: Çaprazla!
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Peki Çaprazla'da Nasıl Puan Kazanırsın?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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