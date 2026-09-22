Ajda Pekkan'ın Eski Sağlık Bakanıyla Evliliğin Eşiğinden Döndüğü Büyük Aşkın Olay Detayları!
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Ajda Pekkan'ın aşk hayatı her dönem merak edildi ama Süperstar'ın geçmişinde bugün pek çok kişinin unuttuğu oldukça olaylı bir ilişki var. Pekkan, 90'lı yılların sonunda dönemin Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'yla Türkiye'nin gözü önünde büyük bir aşk yaşamıştı.
Üstelik bir televizyon programındaki yakınlaşmayla başlayan ilişki kısa sürede nikah masasına doğru ilerlemişti. Düğün planları yapılmış, birlikte yaşayacakları villa bile alınmıştı. Tam evlenecekler derken yaşananlarsa bu aşkı magazin tarihinin unutulmaz hikayelerinden birine çevirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Takvimleri 1997'ye sarıyoruz... Bir tarafta kariyerinin zirvesindeki Süperstar Ajda Pekkan, diğer tarafta dönemin en tanınan siyasetçilerinden Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna vardı.
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Ajda Pekkan ve Yıldırım Aktuna aslında birbirlerini önceden tanıyordu. Fakat Hülya Avşar'ın programında yan yana gelmeleriyle aralarındaki elektrik bir anda herkesin gözü önüne serildi.
Hatta Yıldırım Aktuna, Ajda Pekkan'ı izlemek için gazinoya gidiyor; Süperstar da sevgilisinden bahsederken "O benim uğurum" diyordu!
Çünkü Ajda Pekkan ve Yıldırım Aktuna'nın aşkı nikah masasına doğru gidiyordu! Düğün konuşuluyor, hatta evlendikten sonra yaşayacakları ev bile hazırlanıyordu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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