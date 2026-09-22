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Ajda Pekkan'ın Eski Sağlık Bakanıyla Evliliğin Eşiğinden Döndüğü Büyük Aşkın Olay Detayları!

Ajda Pekkan'ın Eski Sağlık Bakanıyla Evliliğin Eşiğinden Döndüğü Büyük Aşkın Olay Detayları!

Magazin Ajda Pekkan
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 17:02
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Ajda Pekkan'ın aşk hayatı her dönem merak edildi ama Süperstar'ın geçmişinde bugün pek çok kişinin unuttuğu oldukça olaylı bir ilişki var. Pekkan, 90'lı yılların sonunda dönemin Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'yla Türkiye'nin gözü önünde büyük bir aşk yaşamıştı. 

Üstelik bir televizyon programındaki yakınlaşmayla başlayan ilişki kısa sürede nikah masasına doğru ilerlemişti. Düğün planları yapılmış, birlikte yaşayacakları villa bile alınmıştı. Tam evlenecekler derken yaşananlarsa bu aşkı magazin tarihinin unutulmaz hikayelerinden birine çevirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Takvimleri 1997'ye sarıyoruz... Bir tarafta kariyerinin zirvesindeki Süperstar Ajda Pekkan, diğer tarafta dönemin en tanınan siyasetçilerinden Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna vardı.

Takvimleri 1997'ye sarıyoruz... Bir tarafta kariyerinin zirvesindeki Süperstar Ajda Pekkan, diğer tarafta dönemin en tanınan siyasetçilerinden Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna vardı.

Ajda Pekkan bugün olduğu gibi o yıllarda da Türkiye'nin tartışmasız en büyük yıldızlarından biriydi. Albümler, konserler, televizyon programları derken Süperstar'ın attığı her adım olay oluyordu. Özel hayatı da haliyle magazinin yakın markajındaydı.

Hikayenin diğer tarafındaki Yıldırım Aktuna ise doktorluk kariyerinden siyasete geçmiş, Bakırköy Belediye Başkanlığı yapmış ve farklı hükümetlerde bakanlık görevleri üstlenmiş oldukça tanınan bir isimdi. 1996-1997 döneminde de Sağlık Bakanlığı koltuğundaydı. Üstelik Aktuna magazin dünyasına tamamen yabancı da değildi. Daha önce iki kez evlenmiş, evliliklerinden birini ünlü sanatçı Zeliha Berksoy ile yapmıştı.

Fakat onu yıllar sonra bile magazin arşivlerinin en ilginç aşk hikayelerinden birinin başrolüne taşıyacak isim Ajda Pekkan olacaktı. Ve bu hikayenin fitilini ateşleyen yer de tahmin edebileceğinizden çok daha 90'lar bir yerdi: Hülya Avşar'ın programı!

Ajda Pekkan ve Yıldırım Aktuna aslında birbirlerini önceden tanıyordu. Fakat Hülya Avşar'ın programında yan yana gelmeleriyle aralarındaki elektrik bir anda herkesin gözü önüne serildi.

Ajda Pekkan ve Yıldırım Aktuna aslında birbirlerini önceden tanıyordu. Fakat Hülya Avşar'ın programında yan yana gelmeleriyle aralarındaki elektrik bir anda herkesin gözü önüne serildi.

İkili Hülya Avşar Show'a konuk olduğunda program boyunca aralarındaki küçük flörtleşmeler izleyicilerin gözünden kaçmadı. Önce herkes bunun programın bir parçası olup olmadığını anlamaya çalıştı. Meğer değilmiş!

Programın ardından Yıldırım Aktuna'nın Ajda Pekkan'ı birkaç kez aramasıyla ikili yakınlaşmaya başladı ve çok geçmeden arkadaşlık aşka dönüştü. Ajda Pekkan da daha sonra Aktuna'yı eskiden beri tanıdığını ancak Hülya Avşar'ın programından sonra gelen telefonlarla kendisine ilgisi olduğunu anladığını anlatacaktı. Yani televizyon ekranında başlayan o ufak flört gerçekten de karşılıksız değilmiş! İlişki başladıktan sonra ise bugün Ajda Pekkan'dan görmeye pek alışık olmadığımız kadar açık yaşandı.

Gizlenmek yoktu, kaçmak yoktu; ikili resmen Türkiye'nin gözü önünde aşk yaşıyordu.

Hatta Yıldırım Aktuna, Ajda Pekkan'ı izlemek için gazinoya gidiyor; Süperstar da sevgilisinden bahsederken "O benim uğurum" diyordu!

Hatta Yıldırım Aktuna, Ajda Pekkan'ı izlemek için gazinoya gidiyor; Süperstar da sevgilisinden bahsederken "O benim uğurum" diyordu!

İlişkinin magazin tarihine geçen anlarından biri Ajda Pekkan'ın sahne aldığı bir gece yaşandı. Yıldırım Aktuna, dönemin siyasi isimlerinden Hüsamettin Cindoruk'la birlikte Pekkan'ı izlemeye gitmiş ve en ön masaya oturmuştu.

İkiliyi yan yana gören seyirciler bu fırsatı kaçırır mı? Tabii ki hayır! 😂

Salonda bir anda 'Öp, öp, öp!' tezahüratları yükselmiş, Ajda Pekkan da seyirciyi kırmayıp yanağını sevgilisine uzatmıştı. Aktuna'nın Pekkan'ı öptüğü o anlar da dönemin magazin hafızasına kazınmıştı. İşin artık gelip geçici bir flörtten çok daha fazlası olduğu da belliydi.

Ajda Pekkan'ın sevgilisi için kullandığı ifade ise ilişkinin geldiği noktayı tek başına özetliyordu: 'O benim uğurum.' Derken aşk iyice ciddileşti.

Hem de tahmin ettiğinizden çok daha fazla...

Çünkü Ajda Pekkan ve Yıldırım Aktuna'nın aşkı nikah masasına doğru gidiyordu! Düğün konuşuluyor, hatta evlendikten sonra yaşayacakları ev bile hazırlanıyordu.

Çünkü Ajda Pekkan ve Yıldırım Aktuna'nın aşkı nikah masasına doğru gidiyordu! Düğün konuşuluyor, hatta evlendikten sonra yaşayacakları ev bile hazırlanıyordu.

O dönem Ajda Pekkan, bahar aylarında düğün yapmayı planladıklarını ancak henüz kesin bir tarih belirlemediklerini açık açık anlatıyordu.

Süperstar'ın ilişki hakkında söylediği sözlerden biri ise bugün bile okuyunca insanı bir miktar şaşırtıyor: 'Ben annemin, hocamın ve bundan sonra dolayısıyla kocamın kıymetini bu yaşta anladım.' Yani Ajda Pekkan'ın da bu ilişkiye bakışı gayet ciddiydi. Yıldırım Aktuna ise işi sözde bırakmamıştı.

İddiaya göre çiftin evlendikten sonra birlikte yaşaması için Beykoz'da bir villa satın almıştı. Her şey nikah masasına doğru giderken kimsenin beklemediği oldu. Ajda Pekkan ve Yıldırım Aktuna daha o eve birlikte adım atmadan ayrıldı.

Büyük bir aşkla başlayan, düğün planlarına kadar uzanan ilişki bir anda sona erdi. İkilinin birlikte yaşayacağı düşünülen villa ise yıllarca atıl kaldıktan sonra 2010 yılında satıldı ve huzurevine dönüştürüldü. Böylece bir televizyon programındaki küçük flörtleşmeyle başlayıp nikahın eşiğine kadar gelen Süperstar ve Bakan aşkı, Türk magazin tarihinin unutulmaya yüz tutmuş hikayelerinden biri olarak kaldı.

Yıldırım Aktuna ise yıllar sonra, 29 Eylül 2007'de hayatını kaybetti. Bugünden bakınca insanın aklında tek bir soru kalıyor: Ajda Pekkan ve Yıldırım Aktuna gerçekten evlenseydi nasıl bir çift olurlardı?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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