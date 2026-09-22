Ajda Pekkan'ın Eski Sağlık Bakanıyla Evliliğin Eşiğinden Döndüğü Büyük Aşkın Olay Detayları!

Ajda Pekkan bugün olduğu gibi o yıllarda da Türkiye'nin tartışmasız en büyük yıldızlarından biriydi. Albümler, konserler, televizyon programları derken Süperstar'ın attığı her adım olay oluyordu. Özel hayatı da haliyle magazinin yakın markajındaydı.

Hikayenin diğer tarafındaki Yıldırım Aktuna ise doktorluk kariyerinden siyasete geçmiş, Bakırköy Belediye Başkanlığı yapmış ve farklı hükümetlerde bakanlık görevleri üstlenmiş oldukça tanınan bir isimdi. 1996-1997 döneminde de Sağlık Bakanlığı koltuğundaydı. Üstelik Aktuna magazin dünyasına tamamen yabancı da değildi. Daha önce iki kez evlenmiş, evliliklerinden birini ünlü sanatçı Zeliha Berksoy ile yapmıştı.

Fakat onu yıllar sonra bile magazin arşivlerinin en ilginç aşk hikayelerinden birinin başrolüne taşıyacak isim Ajda Pekkan olacaktı. Ve bu hikayenin fitilini ateşleyen yer de tahmin edebileceğinizden çok daha 90'lar bir yerdi: Hülya Avşar'ın programı!