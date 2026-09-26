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Arzu Sabancı'nın Hesabındaki “Ekmek ve Çayla Büyüdük” Paylaşımı Dikkat Çekti

Arzu Sabancı'nın Hesabındaki “Ekmek ve Çayla Büyüdük” Paylaşımı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 13:54
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Arzu Sabancı'nın son repost'u dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımları sık sık konuşulan Sabancı, bu kez eski ve yeni kuşakların çocuk büyütme alışkanlıklarını karşılaştıran bir video paylaştı. Görüntülerde çay, şeker ve ekmekle hazırlanan “ek gıda menüsü” ve “avokado, muz” göndermesi dikkat çekti!

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Arzu Sabancı zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Arzu Sabancı zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Sabancı ailesinin en tanınan isimlerinden Arzu Sabancı, sosyal medyada oldukça aktif. Ailesiyle geçirdiği anlar, seyahatleri ve günlük hayatından kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Haliyle hesabındaki bir gönderi ya da yaptığı bir repost kısa sürede magazin gündemine taşınabiliyor.

Sabancı ailesinin yaşamı ve harcamaları da uzun zamandır kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Arzu Sabancı'nın profilindeki detay şaşırttı!

Arzu Sabancı'nın profilindeki detay şaşırttı!

Arzu Sabancı'nın yeniden paylaştığı videoda “6 çocuk büyüttüm, sizin kadar zorlanmadım diyen teyzenin ek gıda menüsü” yazısı yer aldı. “Ekmek çay ile büyümüş bizlerin avokado muz ile büyüyen çocukları oldu” sözleriyle paylaşılan videoyu repostlayan Sabancı, takipçilerinin dikkatini çekti.

Arzu Sabancı'nın yeniden paylaştığı o videoyu şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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