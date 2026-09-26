Arzu Sabancı'nın Hesabındaki “Ekmek ve Çayla Büyüdük” Paylaşımı Dikkat Çekti

Sabancı ailesinin en tanınan isimlerinden Arzu Sabancı, sosyal medyada oldukça aktif. Ailesiyle geçirdiği anlar, seyahatleri ve günlük hayatından kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Haliyle hesabındaki bir gönderi ya da yaptığı bir repost kısa sürede magazin gündemine taşınabiliyor.

Sabancı ailesinin yaşamı ve harcamaları da uzun zamandır kamuoyunun ilgisini çekiyor.