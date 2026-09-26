Arzu Sabancı'nın Hesabındaki “Ekmek ve Çayla Büyüdük” Paylaşımı Dikkat Çekti
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Arzu Sabancı'nın son repost'u dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımları sık sık konuşulan Sabancı, bu kez eski ve yeni kuşakların çocuk büyütme alışkanlıklarını karşılaştıran bir video paylaştı. Görüntülerde çay, şeker ve ekmekle hazırlanan “ek gıda menüsü” ve “avokado, muz” göndermesi dikkat çekti!
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Arzu Sabancı zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
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Arzu Sabancı'nın profilindeki detay şaşırttı!
Arzu Sabancı'nın yeniden paylaştığı o videoyu şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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