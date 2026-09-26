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En İyi Filme 4 Milyon TL: 33. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yarışacak 10 Film

En İyi Filme 4 Milyon TL: 33. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yarışacak 10 Film

Sinema Festival Altın Koza
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 09:20 Son Güncelleme: 26.09.2026 - 09:31
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33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bugün başladı ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yarışacak. Listede Hazar Ergüçlü'nün başrolündeki Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri, Tülin Özen'li Canavar ve 30 yıl sonra sinemaya dönen Tayfun Çorağan'ın filmi Varlık da var. Jüri başkanlığını Zuhal Olcay'ın yaptığı yarışmada en iyi filme 4 milyon TL ödül verilecek.

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Altın Koza'da jüri başkanlığını Zuhal Olcay yapıyor, en iyi filme 4 milyon TL ödül veriliyor.

Altın Koza'da jüri başkanlığını Zuhal Olcay yapıyor, en iyi filme 4 milyon TL ödül veriliyor.

26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 45 film başvurdu. Sinema yazarları Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar ve Uğur Vardan'dan oluşan seçici kurul, bu filmler arasından 10'unu finale taşıdı.

Filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını Zuhal Olcay üstleniyor. Jüride Şebnem Bozoklu, Salih Bademci, Erdem Tepegöz, Nilgün Öneş, Gökhan Tiryaki ve Ayça Çiftçi de yer alıyor.

Ödül havuzu da dikkat çekici: En İyi Film ödülü 4 milyon TL, Yılmaz Güney Ödülü 750 bin TL. En İyi Yönetmen ve Jüri Özel Ödülü'ne 500'er bin TL, Adana Seyirci Ödülü'ne 300 bin TL veriliyor. Festivalde toplam 8 milyon 425 bin TL dağıtılacak.

Onur ödülleri ise 1 Ekim'de Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin'e verilecek. Üstelik festivaldeki tüm gösterimler ücretsiz.

Hazar Ergüçlü'nün başrolündeki Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri, Türkiye'deki ilk gösterimini Adana'da yapacak.

Hazar Ergüçlü'nün başrolündeki Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri, Türkiye'deki ilk gösterimini Adana'da yapacak.

Alphan Eşeli'nin yazıp yönettiği film, dünya prömiyerini Haziran'da 25. Tribeca Film Festivali'nde yaptı. Karadeniz'de geçen hikâye, sıra dışı çocuğunu korumak için her şeyi göze alan bir anneyi anlatıyor.

Hazar Ergüçlü'nün yürütücü yapımcıları arasında da yer aldığı filmin kadrosunda Güven Kıraç, Erdeniz Kurucan, Ulvi Kahyaoğlu ve Cansu Fırıncı bulunuyor. Film, Sitges Film Festivali'nin ana yarışmasına da seçildi.

Tülin Özen'in rol aldığı Canavar, bir tiyatro oyunundan sinemaya uyarlandı.

Tülin Özen'in rol aldığı Canavar, bir tiyatro oyunundan sinemaya uyarlandı.

Tunç Şahin'in yönettiği Canavar, dünya prömiyerini Altın Koza'da yapacak. Filmde Tülin Özen'e Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal eşlik ediyor.

Öte yandan yaklaşık 30 yıl sonra sinemaya dönen Tayfun Çorağan, Varlık'la seyirci karşısına çıkıyor. Muzaffer Mehmet Çağlar'ın ilk uzun metrajı Varlık, dünya prömiyerini Altın Koza'da yapacak. Tek bir günde, ölüm döşeğindeki varlıklı bir tüccarın evinde geçen film; miras, aile ve vicdan üzerine kurulu.

Tayfun Çorağan'a Sabriye Kara, Onur Berk Arslanoğlu, Fatih Topcuoğlu ve Bedir Bedir eşlik ediyor. Film Erzurum ve İstanbul'da çekildi.

İşte Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak 10 film:

  • Beklenti - Ali Özel

  • Bir Arada Yalnız - Ali Vatansever

  • Canavar - Tunç Şahin

  • Günyüzü - Banu Sıvacı

  • Karanlıkta Islık Çalanlar - Pınar Yorgancıoğlu

  • Moda Evlilik - Miraç Atabey

  • Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri - Alphan Eşeli

  • Ölü Köpekler Isırmaz - Nuri Cihan Özdoğan

  • Patates Kızartması - Sinan Biçici

  • Varlık - Muzaffer Mehmet Çağlar

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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