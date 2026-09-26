En İyi Filme 4 Milyon TL: 33. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yarışacak 10 Film

26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 45 film başvurdu. Sinema yazarları Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar ve Uğur Vardan'dan oluşan seçici kurul, bu filmler arasından 10'unu finale taşıdı.

Filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını Zuhal Olcay üstleniyor. Jüride Şebnem Bozoklu, Salih Bademci, Erdem Tepegöz, Nilgün Öneş, Gökhan Tiryaki ve Ayça Çiftçi de yer alıyor.

Ödül havuzu da dikkat çekici: En İyi Film ödülü 4 milyon TL, Yılmaz Güney Ödülü 750 bin TL. En İyi Yönetmen ve Jüri Özel Ödülü'ne 500'er bin TL, Adana Seyirci Ödülü'ne 300 bin TL veriliyor. Festivalde toplam 8 milyon 425 bin TL dağıtılacak.

Onur ödülleri ise 1 Ekim'de Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin'e verilecek. Üstelik festivaldeki tüm gösterimler ücretsiz.