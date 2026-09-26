En İyi Filme 4 Milyon TL: 33. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yarışacak 10 Film
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33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bugün başladı ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yarışacak. Listede Hazar Ergüçlü'nün başrolündeki Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri, Tülin Özen'li Canavar ve 30 yıl sonra sinemaya dönen Tayfun Çorağan'ın filmi Varlık da var. Jüri başkanlığını Zuhal Olcay'ın yaptığı yarışmada en iyi filme 4 milyon TL ödül verilecek.
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Altın Koza'da jüri başkanlığını Zuhal Olcay yapıyor, en iyi filme 4 milyon TL ödül veriliyor.
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Hazar Ergüçlü'nün başrolündeki Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri, Türkiye'deki ilk gösterimini Adana'da yapacak.
Tülin Özen'in rol aldığı Canavar, bir tiyatro oyunundan sinemaya uyarlandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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