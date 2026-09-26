Cindy Crawford'ın Oğlu Presley Gerber'ın Son Günlerine Dair Detaylar Ortaya Çıktı!
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Dünyaca ünlü model Cindy Crawford, 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber'i kaybetmenin acısını yaşıyor. Annesinin izinden giderek genç yaşta moda dünyasına adım atan Presley, yıllardır ruh sağlığı sorunları ve bağımlılıkla mücadele ediyordu. Genç modelin ardında bıraktığı sorular, son günlerine dair ortaya çıkan detaylarla biraz daha aydınlanırken, ailesinin yaşadığı bu büyük kayıp dünyanın dört bir yanından sevenlerini derinden üzdü.
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Presley Gerber, yıllardır ruh sağlığı sorunları ve yasaklı madde bağımlılığıyla mücadele ediyordu.
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Ailesi iyileşmesi için servet harcamıştı; ancak son üç ayda durumu ağırlaşmıştı.
Rehabilitasyona girdikten saatler sonra hayatını kaybetti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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