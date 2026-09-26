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Cindy Crawford'ın Oğlu Presley Gerber'ın Son Günlerine Dair Detaylar Ortaya Çıktı!

Cindy Crawford'ın Oğlu Presley Gerber'ın Son Günlerine Dair Detaylar Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 09:40
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Dünyaca ünlü model Cindy Crawford, 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber'i kaybetmenin acısını yaşıyor. Annesinin izinden giderek genç yaşta moda dünyasına adım atan Presley, yıllardır ruh sağlığı sorunları ve bağımlılıkla mücadele ediyordu. Genç modelin ardında bıraktığı sorular, son günlerine dair ortaya çıkan detaylarla biraz daha aydınlanırken, ailesinin yaşadığı bu büyük kayıp dünyanın dört bir yanından sevenlerini derinden üzdü.

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Presley Gerber, yıllardır ruh sağlığı sorunları ve yasaklı madde bağımlılığıyla mücadele ediyordu.

Presley Gerber, yıllardır ruh sağlığı sorunları ve yasaklı madde bağımlılığıyla mücadele ediyordu.

15 yaşında moda dünyasına adım atan Presley, annesi Cindy Crawford'ın izinden giderek büyük markaların kampanyalarında yer almıştı; kız kardeşi Kaia Gerber de aynı yolu izlemişti. Ancak genç model, yıllardır gece terörü, panik atak ve yasaklı madde bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, yıllarca süren bağımlılığının ardından 'kendimi yeniden bulmaya başladım' diyerek yaşadığı süreci içtenlikle takipçileriyle paylaşmıştı. Kız kardeşi Kaia Gerber ise daha önce verdiği bir röportajda, ağabeyinin yaşadığı rahatsızlıkların tüm aileyi derinden sarstığını ve zamanla ağabeyinin mücadelesini açıkça yaşama cesaretini desteklediklerini belirtmişti.

Ailesi iyileşmesi için servet harcamıştı; ancak son üç ayda durumu ağırlaşmıştı.

Ailesi iyileşmesi için servet harcamıştı; ancak son üç ayda durumu ağırlaşmıştı.

60 yaşındaki annesi Cindy Crawford ile 64 yaşındaki babası Rande Gerber, oğullarının yardım alması için son derece istekliydi. Ailesine yakın bir kaynağa göre çift, defalarca farklı rehabilitasyon merkezleri denemiş ve oğullarını iyileştirmek için büyük bir servet harcamıştı. Presley'nin kendisi de daha önce, rehabilitasyonun yüzde 98 oranında başarısız sonuçlandığını dile getirmişti. Son üç ayda kontrolünü giderek kaybeden genç model, hayatının son döneminde çok zayıflamış, yüzü çökmüş ve zaman zaman mantıklı konuşmakta zorlanır hale gelmişti. Bu gidişat üzerine cumartesi günü Santa Monica'da bir rehabilitasyon merkezine yattı.

Rehabilitasyona girdikten saatler sonra hayatını kaybetti.

Rehabilitasyona girdikten saatler sonra hayatını kaybetti.

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu tarafından doğrulanan habere göre Presley, merkeze yattıktan sadece saatler sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı; aşırı doz yasaklı maddeden hayatını kaybettiği düşünülüyor. Ailesine yakın kaynak, çiftin en büyük korkusunun kötü bir madde karışımı yüzünden oğullarını kaybetmek olduğunu ve onu hayatta tutmak için sürekli mücadele ettiklerini belirtti.

Cindy Crawford'ın yaşadığı bu acı kayıp, sevenlerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından pek çok kişiyi de derinden üzdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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