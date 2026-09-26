Cindy Crawford'ın Oğlu Presley Gerber'ın Son Günlerine Dair Detaylar Ortaya Çıktı!

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu tarafından doğrulanan habere göre Presley, merkeze yattıktan sadece saatler sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı; aşırı doz yasaklı maddeden hayatını kaybettiği düşünülüyor. Ailesine yakın kaynak, çiftin en büyük korkusunun kötü bir madde karışımı yüzünden oğullarını kaybetmek olduğunu ve onu hayatta tutmak için sürekli mücadele ettiklerini belirtti.

Cindy Crawford'ın yaşadığı bu acı kayıp, sevenlerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından pek çok kişiyi de derinden üzdü.