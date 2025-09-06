62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu
Türk sinemasının en prestijli buluşmalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 62. yılında da sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde yarışacak filmler belli oldu.
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinema tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.
İşte 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak filmler:
