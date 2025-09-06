onedio
62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci
06.09.2025 - 14:46

Türk sinemasının en prestijli buluşmalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 62. yılında da sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde yarışacak filmler belli oldu.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinema tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en köklü festivallerinden biri olan Altın Portakal, bu yıl da ulusal yarışma bölümlerinde iddialı yapımlardan oluşan zengin bir seçki sunacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 film Altın Portakal için yarışacak.

İşte 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak filmler:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

  • Tavşan İmparatorluğu — Yönetmen & Yapımcı: Seyfettin Tokmak

  • Aldığımız Nefes — Yönetmen: Şeyhmus Altun | Yapımcı: Şeyhmus Altun, Fevziye Hazal Yazan

  • Bağlar, Kökler ve Tutkular — Yönetmen: Sunay Terzioğlu | Yapımcı: Timur Harzadın

  • Barselo — Yönetmen: Erdem Yener | Yapımcılar: Hüseyin Yener, Erdem Yener

  • Doğudan Fragmanlar — Yönetmen: K. Erkan Yazıcı | Yapımcı: Mahpare Tanın, Myriam Carrel

  • En Güzel Cenaze Şarkıları — Yönetmen: Ziya Demirel | Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu, Emre Oskay

  • Erken Kış — Yönetmen: Özcan Alper | Yapımcılar: Emre Oskay, Soner Alper

  • Kanto — Yönetmen: Ensar Altay | Yapımcılar: Süleyman Civliz, Ensar Altay

  • Noir — Yönetmen: Ragıp Ergün | Yapımcılar: Özlem Öcalmaz Yıldız, Jeanne-Peri Foucault, Ozan Yıldız, Ragıp Ergün

  • Kesilmiş Bir Ağaç Gibi — Yönetmen: Tunç Davut | Yapımcılar: Sinem Altındağ, Hakkı Yazıcı, Cem Yılmazer, Tunç Davut, Faruk Güven

  • Parçalı Yıllar — Yönetmen: Hasan Tolga Pulat | Yapımcılar: Tuncay Kaymaz, Tayfun Burus

  • Sahibinden Rahmet — Yönetmenler: Emre Sert, Gözde Yetişkin | Yapımcılar: Kerem Çelebi, Emre Sert, Gözde Yetişkin, Ender Sevim

Ulusal Kısa Film Yarışması

  • Adako — Yönetmen & Yapımcı: Alina Evirgen

  • Akşam Yemeği — Yönetmen: Okan Akgün | Yapımcı: Suat Köçer

  • Bimba — Yönetmen: Sandra Peso | Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu

  • Defne — Yönetmen: Hamdi Furkan Yıldırım | Yapımcılar: Sait Dindar, Faruk Ulusoy, Hamdi Furkan Yıldırım

  • Eudaimonia — Yönetmen: Gizem İbak | Yapımcı: Burhan Gün

  • Giderayak — Yönetmen: Nuh Lalbay

  • Kudret — Yönetmen: Mehmet Oğuz Yıldırım | Yapımcılar: Ahmet Toğaç, Sami Yıldırım, Mehmet Oğuz Yıldırım

  • Ölüm Bizi Ayırana Dek — Yönetmen: Deniz Koloş | Yapımcılar: Deniz Koloş, Cengiz Karadağ, Onur Güler, Simay Antep

  • Soğuk Beyaz — Yönetmen: Hazan Beklen | Yapımcı: Dorukhan Acar

  • Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz — Yönetmen: Özer Arslan | Yapımcı: Hüseyin Göçmez

Ulusal Belgesel Film Yarışması

  • The Making Of Michel Petite — Yönetmen: Feyyaz Yıldırım | Yapımcılar: Ferahnaz Ör, Feyyaz Yıldırım, Meryem Yavuz, Ahmet Kenan Bilgiç, Melda Çınar

  • Berona — Yönetmen & Yapımcı: Barış Altı

  • KEÇİ501 — Yönetmen: Evrim Çervatoğlu | Yapımcılar: Sibel Seniha Özorhon, Kuzey Yücehan Sevgican, Evrim Çervatoğlu

  • Kendal’a Bir Heykel — Yönetmen: Ali Urgancı | Yapımcı: Kaan Urgancıoğlu

  • Kitabın Rüyası — Yönetmen: Aslı Atasoy | Yapımcılar: Aslı Atasoy, Hakan Kasırga

  • Nilgün — Yönetmen: Tolga Oskar | Yapımcılar: Tolga Oskar, Bayazıt Yüksekdam

  • Roman Gibi — Yönetmen: Tayfun Belet | Yapımcılar: Tayfun Belet, Nur Deriş

  • Tanıştığıma Memnun Oldum — Yönetmenler: Güneş Kazdal, Jehan Barbur | Yapımcı: Jehan Barbur

  • Üstad Mehmed Siyah Kalem — Yönetmenler & Yapımcılar: Selin Aktaş, Murat Kadir Toy

  • Yerli Yurtsuz — Yönetmen & Senarist: Rıza Oylum | Yapımcılar: Rıza Oylum, Murat Yıldırım

