Sadece O Kadar mı? Evde Tek Başına Filminde John Candy'nin Ne Kadar Ücret Aldığı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Sadece O Kadar mı? Evde Tek Başına Filminde John Candy’nin Ne Kadar Ücret Aldığı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.09.2025 - 11:57

Evde Tek Başına’daki unutulmaz havaalanı sahnesi unutulmaz sahnelerdendi. O sahnede kısa süre görünmesine rağmen izleyici zihnine kazınan bir performans vardı: John Candy… Ancak Candy’nin bu kısa sahne için aldığı ücret yıllar sonra ortaya çıktı. Yönetmen Chris Columbus, bu performansı Candy’nin “yapımcıya iyilik olsun diye” oynadığını söyledi. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

Evde Tek Başına filmindeki o unutulmaz sahne, çocuk izleyicilerden yetişkinlere kadar herkesi büyülemişti.

Evde Tek Başına filmindeki o unutulmaz sahne, çocuk izleyicilerden yetişkinlere kadar herkesi büyülemişti.

Komedi ustası John Candy, filmde sadece bir günlük bir sahneyle yer almıştı ama bu sahne akıllara kazınmıştı. Yönetmen Chris Columbus’a göre Candy, bu sahneye ücret almayı beklemeden katılmıştı. Hatta Columbus sahnenin senaryoda olmadığını, Candy’nin kendi ruh halinden doğaçlama yaptığı bir performans olduğunu söyledi.

Ancak bu kadar özel bir katkı için Candy'nin aldığı ücretin yalnızca 414 dolar olduğu ortaya çıktı.

Ancak bu kadar özel bir katkı için Candy’nin aldığı ücretin yalnızca 414 dolar olduğu ortaya çıktı.

Bu küçük meblağ, 476 milyon doları aşan gişe başarısına karşın oldukça sembolik kaldı. Sinema tarihi bazen böyle sürprizlerle dolu olabiliyor. Candy, bu rolü bir iyilik niyetiyle ve keyifle üstlenmişti. Kariyerinin geri kalanında bu küçük ama unutulmaz sahne, onun mirasında özel bir yere sahip oldu. Candy’nin jesti, sinema tarihinde “ticaret” dışında “iyilik”le de iz bırakılabileceğini gösterdi.

