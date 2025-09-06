Sadece O Kadar mı? Evde Tek Başına Filminde John Candy’nin Ne Kadar Ücret Aldığı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Bu küçük meblağ, 476 milyon doları aşan gişe başarısına karşın oldukça sembolik kaldı. Sinema tarihi bazen böyle sürprizlerle dolu olabiliyor. Candy, bu rolü bir iyilik niyetiyle ve keyifle üstlenmişti. Kariyerinin geri kalanında bu küçük ama unutulmaz sahne, onun mirasında özel bir yere sahip oldu. Candy’nin jesti, sinema tarihinde “ticaret” dışında “iyilik”le de iz bırakılabileceğini gösterdi.