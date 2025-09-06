Sadece O Kadar mı? Evde Tek Başına Filminde John Candy’nin Ne Kadar Ücret Aldığı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Evde Tek Başına’daki unutulmaz havaalanı sahnesi unutulmaz sahnelerdendi. O sahnede kısa süre görünmesine rağmen izleyici zihnine kazınan bir performans vardı: John Candy… Ancak Candy’nin bu kısa sahne için aldığı ücret yıllar sonra ortaya çıktı. Yönetmen Chris Columbus, bu performansı Candy’nin “yapımcıya iyilik olsun diye” oynadığını söyledi. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Independent
Evde Tek Başına filmindeki o unutulmaz sahne, çocuk izleyicilerden yetişkinlere kadar herkesi büyülemişti.
Ancak bu kadar özel bir katkı için Candy’nin aldığı ücretin yalnızca 414 dolar olduğu ortaya çıktı.
