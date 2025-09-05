onedio
Beş Yaşında İsrail Tarafından Öldürülen Hind Receb'in Filmi Venedik Film Festivali'nde Tanıtıldı!

Venedik Film Festivali
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
05.09.2025 - 14:05

Venedik Film Festivali bu yıl çok dokunaklı bir filme sahne oldu. Beş yaşında İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli Hind Receb’in hikâyesi, “Hind Receb’in Sesi” adlı filmle dünyaya anlatıldı. Gerçek ses kayıtlarının kullanıldığı film izleyicilerden büyük alkış aldı. 

Kaynak: INDEPENDENT Türkçe

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/764342/...
5 yaşındaki Filistinli Hind Receb, 29 Ocak 2024’te Gazze’de hayatını kaybetti.

Ailesiyle birlikte güvenli bir yer ararken bulundukları araç İsrail ordusu tarafından vuruldu. O anlarda 5 akrabası yaşamını yitirdi. Hind ise saatlerce telefonla yardım istedi ama kurtarılamadı.

Hind’in yaşadığı bu acı olay, “Hind Receb’in Sesi” adlı filme konu oldu.

Filmde Hind’in Kızılay ile yaptığı telefon görüşmelerinin gerçek ses kayıtları yer alıyor. Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın çektiği film, Venedik Film Festivali’nde gösterildi ve Altın Aslan için yarışıyor. Oyuncular Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury ve Amer Hlehel’den oluşuyor. Ayrıca Joaquin Phoenix de filme destek verdi.

“Hind Receb’in Sesi” filminin Venedik Film Festivali’ndeki gösterimi izleyicilerden büyük ilgi gördü. Film ekibi salona geldiğinde uzun süre ayakta alkışlandı.

