Beş Yaşında İsrail Tarafından Öldürülen Hind Receb'in Filmi Venedik Film Festivali'nde Tanıtıldı!

Filmde Hind’in Kızılay ile yaptığı telefon görüşmelerinin gerçek ses kayıtları yer alıyor. Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın çektiği film, Venedik Film Festivali’nde gösterildi ve Altın Aslan için yarışıyor. Oyuncular Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury ve Amer Hlehel’den oluşuyor. Ayrıca Joaquin Phoenix de filme destek verdi.