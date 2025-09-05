Beş Yaşında İsrail Tarafından Öldürülen Hind Receb'in Filmi Venedik Film Festivali'nde Tanıtıldı!
Venedik Film Festivali bu yıl çok dokunaklı bir filme sahne oldu. Beş yaşında İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli Hind Receb’in hikâyesi, “Hind Receb’in Sesi” adlı filmle dünyaya anlatıldı. Gerçek ses kayıtlarının kullanıldığı film izleyicilerden büyük alkış aldı.
5 yaşındaki Filistinli Hind Receb, 29 Ocak 2024’te Gazze’de hayatını kaybetti.
Hind’in yaşadığı bu acı olay, “Hind Receb’in Sesi” adlı filme konu oldu.
“Hind Receb’in Sesi” filminin Venedik Film Festivali’ndeki gösterimi izleyicilerden büyük ilgi gördü. Film ekibi salona geldiğinde uzun süre ayakta alkışlandı.
