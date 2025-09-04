Kıvanç Tatlıtuğ’un Dublör Olayından Uzak Şehir’in Gündem Olan Fragmanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yine hareketli bir günü geride bıraktık. Gün boyunca yaşanan gelişmeleri sizin için aktarmıştık. Kaçıranlar içinse günün kısa bir özetini hazırladık. 4 Eylül Perşembe günü ekranlarda öne çıkan anlar ve sürpriz gelişmeler burada!
Hadi gelin, günün dikkat çeken başlıklarına birlikte göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV’nin yeni sezon için duyurduğu Kadife Kelepçe dizisi için çalışmalar devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir’in yeni sezonu için geri sayım başladı.
Genç oyunculardan Aslıhan Kapanşahin yeni sezonda Gönül Dağı’nda olacak.
Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 104. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı.
20. sezonuyla geri dönen Arka Sokaklar'ın merakla beklenen yeni sezon fragmanı da yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV’nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da değişiklikler devam ediyor.
Show TV muhabiri Zeynep Şahin, TikTok hesabından Okan isimli ayıyla bir araya geldiği anları paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, Aile dizisinden paylaştığı sahneyle tartışma yaratmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın