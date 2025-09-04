onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kıvanç Tatlıtuğ’un Dublör Olayından Uzak Şehir’in Gündem Olan Fragmanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kıvanç Tatlıtuğ’un Dublör Olayından Uzak Şehir’in Gündem Olan Fragmanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.09.2025 - 22:05

Televizyon ve dizi dünyasında yine hareketli bir günü geride bıraktık. Gün boyunca yaşanan gelişmeleri sizin için aktarmıştık. Kaçıranlar içinse günün kısa bir özetini hazırladık. 4 Eylül Perşembe günü ekranlarda öne çıkan anlar ve sürpriz gelişmeler burada!

Hadi gelin, günün dikkat çeken başlıklarına birlikte göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV’nin yeni sezon için duyurduğu Kadife Kelepçe dizisi için çalışmalar devam ediyor.

Show TV’nin yeni sezon için duyurduğu Kadife Kelepçe dizisi için çalışmalar devam ediyor.

Devrim Yakut dizide Hayriye karakterine hayat verecekti. Eşi Alper Kut ise kötü adam olan Boris karakteriyle izleyici karşısında olacak. Başrol Seda Bakan’ın karakteri Aydan’a sıkıntılar yaratacak.

Detaylar için 👇

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir’in yeni sezonu için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir’in yeni sezonu için geri sayım başladı.

İkilinin aylardır beklenen aşk itirafının geldiğini yeni tanıtımla izlemiş olduk. Bir önceki tanıtımda Boran’ın ölüp ölmediğine dair bir şüphe oluşmuştu. 15 Eylül’de sürprizlerle dolu bir bölüm bizleri bekliyor!

Detaylar için 👇

Genç oyunculardan Aslıhan Kapanşahin yeni sezonda Gönül Dağı’nda olacak.

Genç oyunculardan Aslıhan Kapanşahin yeni sezonda Gönül Dağı’nda olacak.

Sezon arasında cast çalışmaları devam etmiş ve birkaç oyuncu daha kadroya dahil olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de yayın tarihi açıklanmıştı. Seyirciler merakla sezonun ilk bölümünü bekliyor.

184. bölümde diziye katılacak olan Aslıhan Kapanşahin, Esra öğretmene hayat verecek. Gedelli kasabasına tayinin çıkmasıyla birlikte hikayede hayat bulacak.

Detaylar için 👇

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 104. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 104. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı.

Işıl'ın Apo'yu kiminle aldattığına dair sosyal medyada pek çok teori dolaşırken kolları sıvadık ve işin aslı astarı nedir araştırdık. 100. bölümde Leo karakteriyle izlediğimiz fakat sonrasında bir daha görmediğimiz Murat Balcı'nın hem fragman hem de setten kare paylaşımı yapmasıyla soru işaretleri uçup gitti.

Detaylar için 👇

20. sezonuyla geri dönen Arka Sokaklar'ın merakla beklenen yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

20. sezonuyla geri dönen Arka Sokaklar'ın merakla beklenen yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

Yeni sezonda kadrosunda ciddi değişikliklerin yaşandığı Arka Sokaklar kadrosuna Sarp Levendoğlu dahil olurken ayrıca ilk bölümden beri izlediğimiz Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'ın geri dönüş haberiyle havalara uçmuştuk. Tarihli fragmanda Arka Sokaklar'ın 12 Eylül Cuma günü ekranlara geri döneceği duyuruldu.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV’nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da değişiklikler devam ediyor.

ATV’nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da değişiklikler devam ediyor.

Birsen Altuntaş, X hesabından dizinin yeni isminin 'Kuruluş Orhan' olarak değiştirildiğini fakat her an bu ismin de değişebileceğini açıkladı.

Detaylar için 👇

Show TV muhabiri Zeynep Şahin, TikTok hesabından Okan isimli ayıyla bir araya geldiği anları paylaştı.

Show TV muhabiri Zeynep Şahin, TikTok hesabından Okan isimli ayıyla bir araya geldiği anları paylaştı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nde tedavi gören Okan isimli ayı, mide rahatsızlığı nedeniyle gündeme geldi. Yediği bazı meyvelerin midesine dokunması sonucu rahatsızlanan Okan’ın sağlık durumu merak ediliyordu. Şimdilerde kendisi turp gibi!

Detaylar için 👇

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, Aile dizisinden paylaştığı sahneyle tartışma yaratmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, Aile dizisinden paylaştığı sahneyle tartışma yaratmıştı.

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, Kıvanç Tatlıtuğ'a gelen eleştirilere sahneden bir paylaşım yaparak açıklık getirdi. Sahnede Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın da yer aldığını gösteren Yener Yalçın, 'Dublör müessesesinden haberiniz olmadığı için böyle yorumlar yapıyorsunuz” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın